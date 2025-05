Il miglior sushi in Italia è stato premiato alla Sushi Italy Cup, una competizione che ha coinvolto otto tra i migliori chef da diverse regioni italiane

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Dalle metropoli ai centri più piccoli, si moltiplicano i locali specializzati e gli chef che si cimentano nell’arte di una tradizione antica e codificata: quella del sushi. È in questo contesto che si inserisce la Sushi Italy Cup, concorso che punta a premiare la qualità e l’eccellenza dei migliori sushiman presenti sul territorio nazionale.

Chi ha vinto la Sushi Italy Cup

La passione per il sushi si è diffusa con forza negli ultimi anni, raggiungendo un pubblico sempre più vasto; in particolare le nuove generazioni sembrano apprezzare questo piatto tanto per il gusto quanto per la cura estetica.

Alle origini, il sushi rispondeva a una semplice necessità di conservazione del pesce tramite riso e sale. Con il tempo, però, le tecniche si sono evolute, fino a dar vita a una vera e propria cultura del sushi, articolata in stili, scuole e influenze diverse. L’Italia ha accolto questa trasformazione con entusiasmo, arrivando a creare una propria identità nell’ambito della cucina giapponese.

È in questo contesto che si colloca l’evento che ha premiato il miglior sushi di Italia. A ottenere il riconoscimento è stato Gianni Fernando, originario dello Sri Lanka, il vincitore della prima edizione della Sushi Italy Cup, tenutasi il 28 maggio a Vercelli.

Il suo nome completo è Kurukulasuriya Shehan Laksha Fernando, ma da tempo utilizza un nome italianizzato. Attivo in Italia dal 2013, si è formato nel settore della cucina giapponese lavorando in diversi ristoranti, soprattutto a Napoli, città dove attualmente vive. La giuria internazionale lo ha premiato per la qualità delle preparazioni, la precisione e lo stile personale.

L’evento ha visto la partecipazione di otto finalisti, tutti in possesso del Sushi Proficiency Certificate, titolo riconosciuto dal governo giapponese. Le prove si sono svolte nell’arco di una sola giornata e hanno riguardato tre ambiti fondamentali: la preparazione di ingredienti per sushi e sashimi, la realizzazione di una composizione di Edomae-sushi secondo tradizione, e una prova finale incentrata sul sushi creativo.

Secondo e terzo posto sono andati rispettivamente a Clayton Kawamura, chef di origini nippo-brasiliane residente nel trevigiano, e a John Pahilanag, filippino attivo da anni in Calabria. Con la vittoria, Fernando rappresenterà per la prima volta l’Italia alla World Sushi Cup 2025, che si terrà a Tokyo dal 19 al 22 agosto, competizione riservata ai migliori sushiman non giapponesi del mondo.

Dove assaggiare il miglior sushi in Italia

Il successo di Gianni Fernando conferma un trend consolidato: la crescente attenzione degli italiani per il sushi di alta qualità, le cui preferenze si concentrerebbero su piatti come Uramaki, Nigiri e Hosomaki, consumati tanto nei locali quanto in modalità take away. Sempre più apprezzate sono le varianti fusion, come il sushi burrito, particolarmente amato dai giovani tra i 18 e i 34 anni.

Fernando ha maturato la propria esperienza a Napoli, città in cui oggi continua a lavorare; collabora anche come consulente per il ristorante Goma, a Chessy, in Francia. I suoi piatti riflettono una sintesi tra rigore tecnico e ricerca estetica, qualità che la giuria ha evidenziato nel corso della competizione. Chi desidera assaggiare la sua cucina può dunque trovarlo a Napoli, dove ha mosso i primi passi nel settore e continua a operare.

Con eventi come la Sushi Italy Cup, l’Italia si conferma un paese aperto alla sperimentazione e al dialogo tra culture culinarie diverse. La popolarità del sushi nel Bel Paese si lega anche a un interesse crescente per la provenienza degli ingredienti, l’attenzione all’igiene alimentare e la varietà delle proposte. In accompagnamento, gli italiani scelgono sempre più spesso bevande come birra giapponese, vino bianco e acqua naturale, in linea con una cucina che mette al centro l’equilibrio e la raffinatezza.