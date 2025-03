Max Mariola apre un nuovo bistrot a Milano e risponde alle critiche con ironia raccontando il progetto, il menu e il legame con la cucina romana

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Milano si prepara ad accogliere una nuova apertura gastronomica firmata Max Mariola, chef romano noto per il suo stile diretto e la cucina ispirata alla tradizione. Dopo il debutto nel capoluogo lombardo con il primo ristorante in via San Marco, Mariola ha annunciato l’arrivo di un secondo locale, più semplice nel format ma ugualmente centrato sulla qualità.

Perché Max Mariola ha scelto Milano per il suo bistrot

Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, come riportato da ‘Gambero Rosso’, Max Mariola ha comunicato ufficialmente la notizia: “Ce l’abbiamo fatta, sabato 29 marzo apriamo il mio bistrot. Alle 17. Siete tutti invitati”. Il nuovo spazio aprirà le porte in corso Garibaldi 12, a poca distanza dalla prima sede, rafforzando così il legame con la città.

Il locale, chiamato Il Bistrot by Max Mariola, prenderà il posto dell’ex Baobab Burger. I lavori di ristrutturazione, più lunghi del previsto, hanno fatto slittare l’inaugurazione dall’autunno all’inizio della primavera.

Il concept punta su una proposta più accessibile e veloce, senza rinunciare al gusto e alla freschezza degli ingredienti. Il menu includerà ogni giorno sei panini, oltre a primi piatti, frittate, insalate, pietanze con burrata e la novità del “Max and Cheese”, rivisitazione italiana del famoso comfort food americano.

Il design del bistrot sarà pop e contemporaneo, con colori vivaci e un’impronta estetica più informale rispetto al primo ristorante. L’anima romana resterà centrale, tanto nei sapori quanto nell’atmosfera accogliente e conviviale.

La risposta di Max Mariola alle critiche

L’apertura del primo ristorante milanese ha attirato attenzione ma anche qualche polemica, soprattutto per il prezzo della carbonara con showcooking, proposta a 30 euro. Lo chef ha risposto con leggerezza, sottolineando i risultati ottenuti: “Di carbonare ne ho servite in un anno 12mila”, ha affermato in occasione del primo anniversario.

Con il nuovo bistrot, Mariola sembra voler rafforzare il rapporto diretto con il pubblico, puntando su un format che unisce buona cucina e spirito informale. Sempre tramite Instagram, ha invitato tutti all’inaugurazione con un messaggio carico di energia:

“Se magna, se beve e per i primi 150 ci sarà anche un regalo. Quindi che volete de più? Ve l’ho organizzata proprio de sabato la mia inaugurazione lo sapete perché? Così nun c’avete scuse. Potete veni’ tutti quanti, nun me dite: a Ma’, m’hai invitato de lunedì, de martedì… No, la faccio de sabato, così siete tutti liberi, tranquilli. Alle 17 che state a fa’, state in giro per Milano, no? E venite in corso Garibaldi al numero 12, all’apertura del mio bistrot. Se magna, se beve e ve beccate pure un regalo. Quindi v’aspetto. Dàje!”, ha dichiarato Mariola sui suoi social.

Il progetto si inserisce nella tendenza crescente verso una ristorazione più inclusiva e coinvolgente, in linea con quella dei migliori ristoranti di Milano e della Lombardia, capaci di fondere qualità gastronomica e intrattenimento.

Con questa nuova apertura, Mariola conferma la sua volontà di offrire un’esperienza autentica, capace di rispondere con concretezza – e un pizzico di romanità – anche alle critiche.

L’appuntamento è fissato quindi per sabato 29 marzo alle ore 17:00, giorno dell’inaugurazione: tra sapori familiari, entusiasmo e piccoli omaggi, lo chef Max Mariola invita tutti a partecipare.