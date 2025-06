Svelati i vincitori della 12esima edizione dei Luoghi del Cuore FAI, il censimento promosso dal Fondo per l'Ambiente italiano: la classifica 2024/2025

Sono stati annunciati i vincitori della 12esima edizione dei Luoghi del Cuore FAI, il censimento promosso dal Fondo per l’Ambiente italiano che ogni anno chiama i cittadini a segnalare e votare i tesori storici, artistici e naturali più bisognosi di attenzione e cure tra quelli presenti sul territorio nazionale.

Luoghi del Cuore FAI 2024-2025, i vincitori

Tra il 17 settembre del 2024 e il 10 aprile del 2025 sono stati raccolti più di due milioni di voti per un totale di 30.260 luoghi sparsi in tutta Italia. Un’edizione da record visto che per la prima volta ben 221 luoghi hanno superato la soglia minima di 2.500 voti, necessaria per partecipare al bando che mette a disposizione i contributi per i progetti di restauro, e 38 hanno superato i 10.000 voti, mai successo prima.

Il primo posto della classifica dei Luoghi del Cuore FAI 2024/2025 è occupato dal Santuario Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato: il luogo mariano, strettamente legato alla figura di Don Bosco, ha ottenuto 72.050 voti, più di ogni altra luogo del nostro Paese.

Secondo posto per la Fontana Antica di Gallipoli, nota località della Puglia presente nella classifica delle mete preferite per le vacanze estive del 2025: considerata la fontana più antica d’Italia, secondo alcuni storici risalirebbe addirittura al III secolo avanti Cristo, mentre altri datano la sua costruzione in età rinascimentale.

Gradino più basso del podio per la Chiesa di San Giorgio del Borgo di Tellaro (nell’immagine di copertina), dove l piccola comunità ligure si è mobilitata per proteggere questo gioiello che sorge sul mare, arrivando a raccogliere oltre 47.000 voti.

Al quarto posto troviamo il Complesso di Santa Croce di Campese, architettura religiosa immersa nella natura a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Quinta posizione, invece, per l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, il luogo che sorge vicino alla grotta dove per gran parte della sua vita si rifugiò Santa Rosalia, la Santa Patrona di Palermo.

Altra località siciliana al sesto posto: si tratta del Parco Regionale di Cava Ispica, a Modica. Segue il traghetto di Leonardo da Vinci, un particolare battello che prende il nome dal suo presunto inventore, Leonardo da Vinci, e unisce i moli di Imbersago e Villa d’Adda.

La top ten è completata dal Castello di Lagopesole, dalla Chiesa di San Giacomo della Vittoria e dalla Valle dei Mulini di Gragnano. Dall’undicesimo al quindicesimo posto, invece, troviamo: il Santuario Mariano della Madonna del Pino, la Chiesa di San Maurizio in Santa Margherita, il Castello di Feltre, la Masseria e la Cripta di Jesce e la Chiesa di San Giorgio a Salerno.

La classifica 2024/2025