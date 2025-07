Classifica migliori città universitarie: 2 italiane nella Top 50

Le città universitarie sono luoghi capaci di attrarre giovani da tutto il mondo non solo per la qualità dell’istruzione, ma anche per l’offerta culturale, la vivacità della vita studentesca e le opportunità di carriera. Come ogni anno, la classifica QS Best Student Cities ha stilato l’elenco delle migliori destinazioni universitarie al mondo, portando con sé conferme, sorprese e storici sorpassi.

QS Best Student Cities 2026: la classifica globale

La QS Best Student Cities 2026, stilata dall’agenzia britannica Quacquarelli Symonds, si basa su parametri che valutano la qualità e la reputazione delle università presenti, la desiderabilità della città, il gradimento da parte degli studenti, l’accessibilità economica e le opportunità di carriera post-laurea. L’edizione 2026 segna un evento storico: per la prima volta una città asiatica, Seul, conquista la vetta, ponendo fine al dominio di Londra durato sei anni consecutivi. Tokyo mantiene saldo il secondo posto, mentre Londra scivola in terza posizione, penalizzata dall’alto costo della vita.

Nella top ten mondiale, oltre a Londra, si conferma la forza delle capitali europee con Monaco al quarto posto, Berlino e Parigi a pari merito al settimo, Zurigo nona e Vienna decima. L’Asia rafforza la propria influenza oltre che con Seul e Tokyo anche con altre città come Kuala Lumpur, Pechino, Taipei e Hong Kong nella Top 20. Importanti risultati quest’anno anche per l’Italia che, a differenza dell’anno scorso, può vantare ben due città nella Top 50 della classifica QS Best Student Cities 2026.