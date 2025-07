Al Lago di Braies, l'accesso delle auto avverrà solo su prenotazione fino al 10 settembre per limitare l’over tourism e proteggere l’ambiente

Il lago di Braies è uno dei luoghi più iconici dell’Alto Adige, meta da sogno per turisti provenienti da tutto il mondo. Situato a 1.496 metri di altitudine, nel cuore del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, questo specchio d’acqua dalle sfumature turchesi incastonato tra le Dolomiti è considerato una vera perla alpina. Negli ultimi anni, però, la sua popolarità è aumentata sempre più tanto da parlare di over tourism e portare l’amministrazione comunale a prendere diverse iniziative a tutela del territorio. La crescita del turismo, infatti, ha generato problemi significativi di sovraffollamento, degrado ambientale e difficoltà per i residenti.

Lago di Braies solo su prenotazione per le auto: da quando

Negli ultimi anni il lago di Braies è stato protagonista di una crescita esponenziale di visitatori, complice la sua bellezza naturale e la popolarità acquisita grazie alla serie televisiva “Un passo dal cielo”, che proprio qui ha ambientato molte scene. Proprio per far fronte a questa situazione, durante la stagione estiva l’amministrazione ha deciso di attuale il numero chiuso per l’accesso delle auto.

Da giovedì 10 luglio e fino al 10 settembre 2025 torna, quindi, in vigore la regolamentazione degli accessi motorizzati al lago. In pratica, durante il periodo estivo indicato e nella fascia oraria tra le 9.30 e le 16, l’accesso per le auto private, moto, camper e bus sarà consentito solo previa prenotazione e pagamento online. È previsto, inoltre, un numero chiuso giornaliero stabilito. Il sistema è stato studiato per tutelare l’ambiente della vallata e al tempo stesso rendere più piacevole la visita dei turisti ma anche la vita dei residenti. Inoltre, l’impianto di videolettura delle targhe già operativo dall’anno scorso consente un passaggio più fluido al punto di controllo, riducendo al minimo le attese, anche per chi vive nella zona. Come incentivo, per chi prenota in anticipo online è previsto un buono da 20 euro da spendere negli esercizi convenzionati della zona.

Fuori dagli orari indicati, l’accesso al lago di Braies rimane libero, anche se i parcheggi continuano a essere a pagamento. Chi invece preferisce lasciare l’auto a valle può usufruire delle navette dedicate, anche queste prenotabili online con tariffe a partire da 13 euro a tratta. Non ci sono, invece, restrizioni o cambiamenti per i turisti che accedono alla zona a piedi o in bicicletta, i quali possono continuare ad accedere gratuitamente e senza bisogno di prenotare.

Popolarità e over tourism al lago di Braies

La decisione di contingentare gli ingressi arriva dopo anni di polemiche e di proteste legate al fenomeno dell’over tourism (overturismo), che ha portato alla luce anche il problema del caro parcheggi. Al lago di Braies ci sono quattro aree di sosta: due pubbliche (P1 e P2) e due private (P3 e P4). I parcheggi pubblici hanno una tariffa di 7 euro per 24 ore, ma trovare posto non è facile. I parcheggi privati, invece, hanno costi più elevati.

Non sono pochi i turisti che, trovandosi a pagare tariffe elevate anche solo per una breve sosta, si sono lamentati sui social, lamentando non solo il prezzo, ma anche la scarsa chiarezza delle informazioni sui parcheggi disponibili. Nonostante queste problematiche, la popolarità del lago di Braies non accenna a diminuire tanto da essere chiamato anche il “lago dei selfie“. Ogni anno migliaia di visitatori arrivano qui per ammirare i bellissimi paesaggi della zona, ma questo ha spesso portato problemi di sovraffollamento e degrado. Si spera con queste misure di cambiare rotta.