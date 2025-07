Migliori pizzerie italiane: classifica 50 Top Pizza Italia 2025

È uscita anche quest'anno la classifica 50 Top Pizza Italia 2025 che svela le 100 migliori pizzerie che si possono trovare lungo la nostra penisola

È arrivata puntuale anche quest’anno la nuova classifica di 50 Top Pizza Italia 2025, la guida più influente e attesa dagli amanti della pizza e dai professionisti del settore. La guida di quest’anno presenta alcune conferme ma anche diverse novità.

La guida 50 Top Pizza 2025

Dopo la “50 Top Pizza in viaggio in Italia” è arrivata anche la nuova guida 50 Top Pizza 2025 che quest’anno conta ben 518 locali selezionati in tutta Italia. Come prevedibile, è la Campania la regione più rappresentata con 100 pizzerie in classifica, seguita con distacco dal Lazio che ha 57 locali e dalla Lombardia con 41. Guardando le città, invece, tra le prime 100 posizioni quella con più locali è Roma, che conferma il suo ruolo centrale con 9 pizzerie premiate. Dopo la capitale per numero di insegne premiate, troviamo Napoli con 8 e Milano con 5.

La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Manzoni di Milano, condotta da Federico Quaranta, seguita poi da un party presso il NYX Hotel Milan. Una delle novità più importanti è che le prime 40 pizzerie della classifica italiana entreranno di diritto nella 50 Top Pizza World 2025, la graduatoria delle 100 migliori pizzerie al mondo. Questa sarà annunciata al Teatro Mercadante di Napoli il prossimo 8 settembre durante una cerimonia internazionale.

La classifica 50 Top Pizza 2025

Anche quest’anno il format ha ampliato il numero delle selezionate e dalle 50 delle prime edizioni si è passati a 100. A dominare la classifica italiana 2025 di 50 Top Pizza è ancora una volta I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta. Si tratta, infatti, di una conferma rispetto alla classifica 2024 che lo vedeva in testa. Il secondo posto quest’anno è condiviso da due locali d’eccellenza: Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, e Confine di Mario Ventura e Francesco Capece, a Milano. Anche la pizzeria Confine conferma quest’anno un risultato ottenuto già l’anno scorso. Sul terzo gradino del podio troviamo Seu Pizza Illuminati a Roma.

La classifica prosegue con I Tigli di Simone Padoan a San Bonifacio (Verona) in quarta posizione mentre al quinto posto troviamo Cambia-Menti di Ciccio Vitiello di Caserta. Il sesto posto è occupato da 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli mentre al settimo posto troviamo Dry Milano con Lorenzo Sirabella. L’ottavo posto vede una new entry nella top ten: La Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo, a Rezzato (Brescia). In nona posizione c’è La Notizia di Enzo Coccia, mentre a chiudere la top ten c’è Sestogusto di Massimiliano Prete a Torino. Ecco la classifica completa dell 100 Top Pizza Italia 2025: