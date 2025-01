Le 72 migliori gelaterie d'Italia 2025 secondo Gambero Rosso rappresentano l'eccellenza artigianale italiana tra innovazione, qualità e tradizione

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La nuova edizione della guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, presentata al Sigep 2025, offre uno sguardo approfondito su un settore che non smette di innovarsi. I premi di quest’anno hanno messo in evidenza 72 gelaterie che si sono distinte per qualità, creatività e attenzione alle materie prime, oltre a premiare sei eccellenze con riconoscimenti speciali. Ecco come la guida 2025 celebra il meglio del gelato italiano.

Premi speciali 2025: le gelaterie italiane celebrate da Gambero Rosso

Dal nord al sud del Paese, i maestri gelatieri hanno saputo coniugare passione artigianale e innovazione tecnica, mantenendo un legame profondo con il territorio, una celebrazione della maestria italiana che guarda al futuro senza dimenticare le radici.

La guida Gelaterie d’Italia 2025 di Gambero Rosso fotografa una realtà sempre più variegata. L’edizione di quest’anno recensisce 599 gelaterie, ma solo 72 hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dei “Tre Coni”. Il premio, simbolo di eccellenza, celebra sia la bontà del prodotto, sia la cura nella selezione delle materie prime e l’innovazione tecnica.

Oltre ai prestigiosi “Tre Coni”, la guida ha conferito sei premi speciali, ideati per valorizzare le eccellenze in ambiti specifici, riconoscimenti che evidenziano l’equilibrio tra innovazione e tradizione, premiando tecnica, creatività e attenzione alla qualità.

I premi speciali di quest’anno sono: Gelatiere Emergente, Valorizzazione delle Filiere, Sostenibilità, Miglior Gelato Gastronomico, Miglior Gelato al Cioccolato e Miglior Gelato alla Crema. Tra i vincitori spicca Maria Teresa Di Fraia di Gelati Radicali, ad Ancona, eletta Gelatiera Emergente per la sua attenzione maniacale alle materie prime e per l’originalità di gusti come il sorbetto alla prugna, che esalta l’autenticità della frutta fresca.

La sostenibilità ha avuto un ruolo chiave nei riconoscimenti. Gelaterie come Nonna Papera a Cantù e L’Artigianale a Pozzallo hanno mostrato un impegno costante nell’utilizzo consapevole delle risorse. A Trieste, Zampolli ha ottenuto il premio per il Miglior Gelato alla Crema, mentre il titolo di Miglior Gelato al Cioccolato è stato assegnato alla Gelateria San Gottardo di Borgomanero.

Il premio per il Miglior Gelato Gastronomico, un settore sempre più in crescita, ha valorizzato la capacità di reinterpretare il gelato in chiave gourmet, con abbinamenti sofisticati che sposano creatività e sapori tradizionali.

I criteri per premiare le migliori gelaterie italiane 2025

La selezione delle 72 migliori gelaterie italiane nella guida Gelaterie d’Italia 2025 si basa su criteri ben definiti: oltre al gusto, la valutazione prende in esame una combinazione di fattori che riflettono la qualità complessiva dell’offerta e l’attenzione al dettaglio.

Tra gli aspetti principali figurano l’utilizzo di materie prime di eccellenza, possibilmente locali e sostenibili, e la capacità di lavorarle nel rispetto delle loro caratteristiche naturali. L’equilibrio dei sapori, la consistenza e la freschezza del gelato sono altrettanto fondamentali. A questo si aggiunge un’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale, sia nella scelta degli ingredienti sia nella gestione complessiva del laboratorio.

Infine, viene premiata anche l’innovazione, sia nell’introduzione di nuovi gusti e tecniche sia nella capacità di raccontare una storia attraverso il gelato, creando un’esperienza unica per il cliente. La guida tiene conto del modo in cui i gelatieri riescono a conciliare la tradizione con la sperimentazione e a proporre un prodotto che rappresenti appieno l’eccellenza artigianale italiana.

L’elenco delle 72 gelaterie premiate con i Tre Coni 2025

La guida Gelaterie d’Italia 2025 di Gambero Rosso ha assegnato i Tre Coni a 72 gelaterie italiane, simbolo di eccellenza artigianale e innovazione nel settore in Italia e nel mondo. Di seguito l’elenco completo: