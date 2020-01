Le migliori Gelaterie d'Italia 2020 secondo il Gambero Rosso

La Guida Gelateria d’Italia d’Italia 2020 del Gambero Rosso, arrivata alla sua quarta edizione, offre la mappa delle migliori gelaterie del nostro paese da nord a sud, regione per regione.

Realizzata in collaborazione con Orion e presentata in anteprima durante il Sigep andato in scena a Rimini, la guida fotografa attentamente tutti gli indirizzi italiani dedicati al “sottozero”, indicando le eccellenze tricolore del settore dei gelati. I professionisti che hanno lavorato alla guida, hanno assegnato il prestigioso riconoscimento dei Tre Coni alle gelaterie che si sono distinte più di altre nel corso dell’anno.

Il gelato rappresenta un patrimonio agroalimentare dell’Italia e dei suoi produttori. Gelateria d’Italia d’Italia 2020 intercetta anche le nuove tendenze, prestando come sempre molta attenzione a chi sceglie di sperimentare. I moderni gelatieri stanno dando una costante importanza al valore della formazione di una figura professionale in grado di lavorare in maniera virtuosa con le nuove tecnologie. Lo sviluppo tecnologico permette di ottimizzare i processi di lavorazione e i tempi, senza però cedere dal punto di vista della qualità.

La Guida del Gambero Rosso ha assegnato diversi premi speciali. Alla gelateria Lo Gnomo di Milano è andato quello per il Miglior Gelato al Cioccolato, quello realizzato da Francesca Acquaviva, Andrea Bistaffa e Marco Summonte, che quest’anno ottengono anche il massimo riconoscimento dei Tre Coni. Marina Francesconi della gelateria Gelatina di Genova, invece, riceve il premio riservato alle Gelatiere Emergenti. Francesca riesce a coniugare la passione del gelato con quella dell’arte e del design prestando attenzione alle materie prime e alle ricette, sempre rispettate e valorizzate al massimo.

Il premio per il Miglior Gelato Gastronomico è andato a Golosi di Natura, gelateria di Gazzo in provincia di Padova che da tempo ha oltrepassato i confini tra il dolce e il salato con proposte che riescono a giocare con frutta, ortaggi, spezie e formaggi, creando gusti gastronomici intriganti e piacevoli. Tra le new entry della guida c’è la gelateria Maison Corsini di Torino che riceve anche il premio Sostenibilità: per ogni chilo di gelato acquistato, infatti, il 10% viene donato ad un’associazione che si impegna nella realizzazione di pozzi in Niger.

Guida Gelateria d’Italia d’Italia 2020 Gambero Rosso: le gelaterie Tre Coni

PIEMONTE

Canelin – Acqui Terme (Al)

Marco Serra Gelatiere – Carignano (To)

Alberto Marchetti – Torino

Mara dei Boschi – Torino

Ottimo! Buono non basta – Torino

Soban – Valenza (Al)

LIGURIA

Cremeria Spinola – Chiavari (Ge)

Profumo – Genova

LOMBARDIA

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo (Bg)

Il Dolce Sogno – Busto Arsizio (Va)

Oasi American Bar – Fara Gerra D’Adda (Bg)

Artico – Milano

Ciacco – Milano

Lo Gnomo Gelato – Milano

Paganelli – Milano

Pavé – Gelati & granite – Milano

Chantilly – Moglia (Mn)

L’Albero dei Gelati – Monza

VeroLatte – Vigevano (Pv)

VENETO

Gelateria Naturale Scaldaferro – Dolo (Ve)

Golosi di Natura – Gazzo (Pd)

Chocolat – Mestre (Ve)

Gelateria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Dassie – Vero Gelato Artigiano – Treviso

Zeno Gelato e Cioccolato – Verona

FRIULI VENEZIA GIULIA

Scian L’Insolito Gelato – Cordenons (Pn)

Fiordilatte – Udine

EMILIA ROMAGNA

Cremeria Santo Stefano – Bologna

Cremeria Scirocco – Bologna

Stefino – Bologna

Bloom – Modena

Ciacco – Parma

Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Sanelli – Salsommaggiore Terme (Pr)

Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino (Fe)

TOSCANA

Carapina – Firenze

Gelateria della Passera – Firenze

Chiccheria – Grosseto

De’ Coltelli – Pisa

Dondoli – San Gimignano (Si)

MARCHE

Paolo Brunelli – Senigallia (An)

LAZIO

Gretel Factory – Formia (Lt)

Greed Avidi di Gelato – Frascati (Rm)

La Gourmandise – Roma

Otaleg! – Roma

Pinguino Gelateria Artigianale – Roma

Torcè – Roma

ABRUZZO

Bar Gelateria Duomo – L’Aquila

CAMPANIA

Di Matteo – Torchiara (Sa)

Cremeria Gabriele – Vico Equense (Na)

PUGLIA

G&Co – Tricase – (Le)

BASILICATA

Emilio – Maratea (Pz)

SICILIA

Cappadonia Gelati – Palermo

SARDEGNA

I Fenu Gelateria e Pasticceria- Cagliari

Dolci Sfizi – Macomer (Nu)