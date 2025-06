Potrebbe essere più vicina la vendita di Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi: quanto vale la proprietà in Sardegna

Arrivano novità legate al vasto patrimonio immobiliare degli eredi di Silvio Berlusconi: diversi asset potrebbero essere presto venduti e tra questi anche Villa Certosa, considerato il fiore all’occhiello del portfolio di immobili.

Berlusconi, verso la vendita di Villa Certosa: quanto vale

Come si legge su ‘Repubblica’ dopo la nuova assemblea di Fininvest, convocata per approvare il bilancio consolidato 2024, la famiglia Berlusconi intende chiudere le ultime questioni relative all’eredità dell’ex Presidente del Consiglio. Tra i temi più importanti ci sono la possibile cessione del Monza Calcio e le vendite di diversi asset immobiliari, a cominciare proprio da Villa Certosa, la storica residenza in Sardegna del Cavaliere.

Nel 2021 era stata effettuata una perizia che aveva stimato in 259 milioni di euro il valore della villa, ma il prezzo di mercato, a quattro anni di distanza, sarebbe addirittura raddoppiato. Situata all’interno di una proprietà di 4.500 metri quadrati, Villa Certosa vanta 126 stanze e un parco di 120 ettari: negli ultimi due anni, dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, ha attirato una lunga fila di clienti interessati al suo acquisto.

Nel corso del 2024, per esempio, si è a lungo parlato dell’interessamento di Bassanal Bolkiah, il sultano del Brunei: considerato uno degli uomini più ricchi del mondo, stando alle cronache locali Bolkiah si sarebbe recato personalmente in Sardegna per visitare la mega villa di Porto Rotondo.

Altre voci riguardanti i potenziali acquirenti di Villa Certosa parlavano di un interesse da parte della nota catena alberghiera internazionale Four Seasons, probabilmente con l’intenzione di trasformare la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in una struttura ricettiva super lusso: si resta comunque nel campo delle ipotesi.

Villa Certosa si trova a Porto Rotondo, frazione del comune di Olbia, nei pressi della località di Punta Lada. Silvio Berlusconi la acquisto verso la fine degli anni Ottanta, quando poi decise di ristrutturarla e ampliarla su progetto del suo architetto di fiducia Gianni Gamondi, già progettista di diverse ville della Costa Smeralda.

Nel maggio del 2004, con un decreto del Governo, l’abitazione è stata definita come “sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del Presidente del Consiglio”. Nel corso degli anni Berlusconi ha ospitato diversi Capi di Stato e di Governo nella sua residenza in Sardegna e tra questi ricordiamo il Presidente Americano George W. Bush, il Premier russo Vladimir Putin e il Primo Ministro inglese Tony Blair.

Le altre proprietà della famiglia Berlusconi

Oltre a Villa Certosa in Sardegna, su ‘Repubblica’ si legge che sarebbe ben avviata anche la trattativa per la cessione di Villa Gernetto, complesso immobiliare situato a Gerno, frazione del comune di Lesmo in provincia di Monza.

Acquistata da Berlusconi nel 2007, Villa Gernetto divenne anche la sede della sua università: l’Universitas Libertatis, nata in seguito a un accordo stretto con l’ateneo telematico Niccolò Cusano.

Sarebbe molto vicina, inoltra, la cessione del Monza Calcio, società che ha conosciuto con l’arrivo di Berlusconi il punto massimo della sua storia, culminato con la prima promozione in Serie A.

A rilevare il club brianzolo dovrebbe essere una cordata che inizialmente andrebbe ad acquisire l’80% della società, per poi aumentare le quote, raggiungendo con ogni probabilità il 100% nel giro di un anno.