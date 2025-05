La classifica dei 100 migliori ospedali italiani d'eccellenza

La nuova classifica ITQF Top 100 dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza svela quali sono i migliori ospedali d’eccellenza in Italia. Ogni centro di cura è stato valutato in base alle attività e caratteristiche: tra i criteri presi in esame troviamo la reputazione di ogni istituto, il trattamento medico e la qualità dell’iniziativa.