La nona stagione de Il Collegio cambia sede e porterà il format in una nuova location scolastica ricca di storia e dal forte valore simbolico

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Dopo otto edizioni in location diverse, il programma televisivo ‘Il Collegio’ si prepara a una nuova trasformazione logistica. Il cambiamento riguarda l’edificio che ospiterà la prossima edizione del format, un elemento che ha sempre avuto un forte impatto visivo e simbolico sul programma in cui adolescenti di oggi vengono immersi in un contesto scolastico del passato, con regole e metodologie ispirate ad anni ormai lontani. Stavolta, però, la scelta della produzione ha puntato su una struttura del tutto inedita.

Perché ‘Il Collegio’ ha deciso di trasferirsi in una nuova sede

Il format ‘Il Collegio’, che immerge i partecipanti in un contesto scolastico ispirato agli anni del dopoguerra e del boom economico, ha sempre fatto della location uno degli elementi più iconici. Per questo motivo, la scelta del nuovo istituto rappresenta un tassello rilevante nella narrazione televisiva.

Stando a quanto emerso da fonti ufficiali, la produzione ha scelto di non ambientare la prossima edizione né presso il Collegio San Francesco dei Padri Barnabiti di Lodi né nel Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, due luoghi già utilizzati in passato. Si è trattato, dunque, di una scelta di discontinuità che ha suscitato attenzione tra gli appassionati del programma.

Le ragioni alla base di questa decisione non sono state divulgate nel dettaglio, ma si ipotizza una volontà di esplorare nuove opportunità logistiche, artistiche e narrative; l’intenzione potrebbe essere quella di valorizzare nuove realtà scolastiche italiane, ampliando così il raggio d’azione e il contesto del format televisivo.

A influenzare la scelta sembrerebbe esserci anche l’interesse verso strutture meno note ma dotate di un impianto architettonico coerente con l’estetica del programma. Il nuovo istituto individuato possiede infatti caratteristiche funzionali alla narrazione: spazi ampi, stile sobrio, e un’atmosfera capace di evocare la disciplina e il rigore delle epoche passate.

Dove sarà girata la prossima stagione de ‘Il Collegio’

La nona edizione del programma sarà ambientata a Campobasso, nel cuore del Molise. La nuova location è il Convitto Nazionale Mario Pagano, un’istituzione scolastica di lunga tradizione, situata nel centro cittadino, in corso Giuseppe Mazzini; l’edificio ospita una scuola primaria, una secondaria di primo grado e un liceo scientifico, tutte statali.

Le riprese avranno luogo tra il 15 giugno e il 31 luglio, periodo in cui il convitto sarà temporaneamente trasformato in set televisivo. L’edificio è conosciuto per la sua offerta formativa orientata all’inclusione, alla promozione del talento individuale e al benessere psicologico degli studenti. Negli anni ha sviluppato progetti interdisciplinari e percorsi per le competenze trasversali, in collaborazione con enti del territorio.

Il Convitto ha inoltre adottato un Codice Etico interno e avviato modelli educativi innovativi, tra cui la didattica per dipartimenti e la formazione centrata sul pensiero creativo; tutti elementi che rendono l’istituto un punto di riferimento nella sperimentazione pubblica in ambito scolastico.

Parallelamente, sono stati fissati i giorni dei provini ufficiali, che si svolgeranno a Roma il 30 e 31 maggio e il 1° giugno; la convocazione è riservata ai candidati selezionati in fase preliminare. Resta da capire se e come il nuovo contesto urbano e scolastico potrà influenzare le dinamiche del programma, pur mantenendo intatta la struttura del format.