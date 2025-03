In questi giorni è stata venduta, per una cifra record, la villa considerata il bene immobiliare di maggior valore di tutta la Costa Smeralda

La Costa Smeralda situata nel nord-est della Sardegna, è una delle mete più ambite del turismo di lusso internazionale. Nota per le sue acque cristalline, le spiagge incantevoli e la vita mondana esclusiva, questa zona è da decenni il rifugio estivo di celebrità, imprenditori e magnati di tutto il mondo. Non sorprende, dunque, che le ville di questa località raggiungano prezzi da capogiro, con proprietà che si distinguono per il loro valore architettonico, la posizione privilegiata e le dimensioni straordinarie. Recentemente, una di queste residenze ha fatto la storia del mercato immobiliare italiano con una vendita record che ha superato ogni aspettativa.

Vendita record in Costa Smeralda

Una prestigiosa proprietà situata a Romazzino, in Costa Smeralda, è stata recentemente venduta per oltre 160 milioni di euro, stabilendo così un nuovo primato nel mercato immobiliare italiano. Si tratta della cifra più alta mai pagata per un immobile in Italia, rendendo questa residenza la più costosa del Paese. La transazione è stata curata da Italy Sotheby’s International Realty, confermando ancora una volta il ruolo di questa società come leader nel segmento del lusso. La villa venduta è il bene immobiliare di maggior valore della Costa Smeralda. Non solo, si presenta anche come il secondo più costoso dell’intera Sardegna, subito dopo Villa Certosa, la storica residenza della famiglia Berlusconi a Porto Rotondo.

Questa operazione si inserisce in un trend di vendite di immobili di lusso che vede l’Italia come una delle destinazioni più esclusive per investimenti di alto livello. Lo stesso Gianluca Vacchi qualche tempo fa aveva parlato della sua nuova residenza acquisita in Sardegna definendola “straordinaria”. D’altronde alcune località della Sardegna, come la Costa Smeralda, sono da tempo molte ambite e qui un immobile di lusso può essere in vendita anche per 16.000 euro al metro quadro.

La storia della villa: da Henry Ford II ad Ahmed Zaki Yamani

La villa venduta per 160 milioni di euro vanta una storia affascinante e una serie di proprietari illustri. Negli anni ’70 è stata acquistata da Henry Ford II, nipote del leggendario fondatore della casa automobilistica Ford. Il progetto della residenza all’epoca era stato affidato all’architetto Luigi Vietti, una delle firme più prestigiose, a quei tempi, nel campo dell’architettura. Soprattutto a Porto Cervo in Gallura, Vietti aveva realizzato le proprietà di Karim Aga Khan IV. Quest’ultimo leader spirituale dei musulmani sciiti ismailiti era stato soprannominato il “principe della Costa Smeralda” per il suo impegno nello sviluppo turistico della Sardegna.

Tornando alla sontuosa villa a Romazzino, questa dopo nel 1974 è stata acquistata da Ahmed Zaki Yamani, ex ministro del petrolio dell’Arabia Saudita e figura chiave nell’industria energetica a livello mondiale. Sotto la sua proprietà, la residenza si è trasformata in una vera e propria oasi di lusso.

Oggi, la proprietà si estende lungo 350 metri di costa e copre una superficie totale di 2,3 ettari. La residenza principale conta ben 28 camere da letto e più di 30 bagni. Tra le sue caratteristiche più esclusive si trovano ampie terrazze panoramiche con vista sul mare, accesso privato a due spiagge e due pontili a uso esclusivo. A completare il quadro di questo capolavoro architettonico ci sono tre piscine, giardini curatissimi e ampi spazi all’aperto, garantendo la massima privacy e tranquillità ai suoi proprietari.