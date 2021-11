L’Italian Cheese Awards è una manifestazione organizzata ogni anno da Guru del Gusto srl con il fine di premiare i migliori formaggi prodotti con latte e caglio 100% italiano.

Italian Cheese Awards 2021

Dopo un anno di stop a causa del Covid-19 si è tenuto anche quest’anno presso il Teatro Sociale di Cittadella, in provincia di Padova, l’evento Italian Cheese Awards 2021. Dai formaggi freschi agli aromatizzati, dagli stagionati agli erborinati, gli Italian Cheese Awards hanno l’obiettivo di premiare le migliori produzioni casearie italiane.

Una giuria composta da esperti del settore, giornalisti, rivenditori, produttori e critici gastronomici ha degustato e, infine, selezionato i 33 formaggi italiani finalisti. Al concorso hanno partecipato quest’anno i formaggi appartenenti a dieci diverse categorie: Freschissimo”, “Fresco”, “Pasta molle”, “Pasta filata”, “Pasta filata stagionata”, “Semistagionato”, “Stagionato”, “Stagionato oltre i 24 mesi”, “Erborinato” e “Aromatizzato”.

I vincitori dell’Italian Cheese Awards 2021

Nella categoria miglior formaggio “Freschissimo” è stato premiato lo Squacquerone di Romagna DOP Caseificio Mambelli che viene prodotto con il sale di Cervia; nella categoria “Fresco”, invece, ha vinto il primo posto la Robiola Roccaverano DOP Cascina Adorno, che viene prodotta in Piemonte con latte crudo di capra. Nella categoria “Pasta Molle” si è aggiudicata la vittoria l’Arunda del Caseificio Englhorn, un formaggio prodotto da un’azienda dell’Alto Adige situata a 1100 metri d’altitudine. Il premio al miglior formaggio “Pasta Filata” è andato alla Mozzarella di Bufala Campana DOP del Caseificio Il Casolare. Per la categoria miglior formaggio “Pasta Filata Stagionata” è stato premiato il Caciocavallo Castelfranco in Miscano stagionato dell’Agriturismo Caseria.

Il vincitore della categoria miglior formaggio “Stagionato” è il Monte Lupo del Caseificio La Casara di Roncolato dei Monti Lessini (Veneto). Il premio al miglior formaggio “Stagionato oltre 24 mesi” va al Maimone del Caseificio Erkiles, mentre il miglior formaggio “Semistagionato” è il San Martin del caseificio San Lorenzo. Per la categoria miglior formaggio “Aromatizzato” il primo posto è andato ad un altro formaggio Veneto: la Bufala ubriacata alla Glera della Latteria Perenzin che produce questo formaggio con vinacce di Prosecco Docg. Infine, il premio per miglior formaggio “Erborinato” va alla Lombardia grazie al Gorgonzola Dop Piccante “Il Bacco Verde” dell’azienda Defendi.

Ecco l’elenco completo dei vincitori degli Italian Cheese Awards 2021 categoria per categoria:

1 – CATEGORIA FRESCHISSIMO

Squacquerone di Romagna DOP Caseificio Mambelli Emilia Romagna

2 – CATEGORIA FRESCO

Robiola Roccaverano DOP Agriturismo Cascina Adorno Piemonte

3 – CATEGORIA PASTA MOLLE

Arunda Caseificio Englhorn Alto Adige

4 – CATEGORIA PASTA FILATA

Mozzarella di Bufala Campana DOP Caseificio Il Casolare Campania

5 – CATEGORIA PASTA FILATA STAGIONATA

Caciocavallo Castelfranco in Miscano stag. Agriturismo Caseria Campania

6 – CATEGORIA SEMISTAGIONATO

San Martin San Lorenzo Piemonte

7 – CATEGORIA STAGIONATO

Monte Lupo Caseificio La Casara Veneto

8 – CATEGORIA STAGIONATO OLTRE 24 MESI

Maimone Caseificio Erkiles Sardegna

9 – CATEGORIA AROMATIZZATO

Bufala ubriacato al glera Latteria Perenzin Veneto

10 – CATEGORIA ERBORINATO

Gorgonzola DOP Piccante “Il Bacco Verde” Caseificio Defendi Lombardia