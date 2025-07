Per iniziativa dello chef e proprietario Paolo Donei, il ristorante stellato Malga Panna offre per l'estate un menu da sei portate a 20 euro

La cucina italiana è conosciuta in tutto il mondo come simbolo di eccellenza gastronomica. Dai ristoranti stellati di Milano ai piccoli bistrot di provincia, la penisola vanta una rete di locali di altissimo livello, guidati da chef che sono diventati veri ambasciatori del patrimonio gastronomico italiano. Tra questi c’è anche Paolo Donei, chef una Stella Michelin al ristorante Malga Panna di Moena, in Trentino. Un luogo unico, nato come semplice malga di montagna, che oggi offre esperienze culinarie pur restando ancorato ai valori di accoglienza e semplicità della tradizione. Inoltre, per quest’estate 2025 il ristorante ha deciso di offrire uno speciale menù di sei portate a soli 20 euro.

Malga Panna: un menù stellato da 6 portate a soli 20 euro

Tra le montagne della Val di Fassa, il ristorante Malga Panna rappresenta una vera e propria istituzione per chi visita il Trentino. Il ristorante si trova per la precisione si trova a 1400 metri di altitudine nel comune di Moena e lo chef Paolo Donei che lo gestisce ha deciso di lanciare un’iniziativa particolare. La sua idea, infatti, ha lasciato senza parole molti: un menù da sei portate al prezzo simbolico di 20 euro. Un’offerta che sembra incredibile se si considera che questo è un ristorante stellato Michelin. La proposta, però, è reale e viene attivata una volta al mese durante l’estate.

Il menù, chiamato “Il pane e il cuore”, è stato pensato per trasmettere un messaggio preciso. Non è solo un viaggio gastronomico tra piatti creativi preparati con ingredienti di alta qualità, ma anche un omaggio alle origini di Malga Panna. La prima data utile per questo pranzo speciale è stata giovedì 24 luglio, mentre le prossime sono fissate per il 28 agosto e il 25 settembre. Un’occasione rara per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’alta cucina senza spendere cifre da capogiro. Un menù che, come suggerisce il nome, punta dritto al cuore.

Le parole dello chef Paolo Donei sull’iniziativa

Paolo Donei, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, ha spiegato le ragioni profonde di questa iniziativa, definendola “una provocazione“. Non certo un modo per generare polemiche o pubblicità, ma per lanciare un messaggio al mondo della ristorazione. “Il mio menù a 20 euro? Una provocazione per cercare di far riflettere il nostro settore e far tornare al centro del nostro lavoro l’ospite e l’accoglienza. Il cuoco non dovrebbe essere una star, è il cliente a esserlo.” Le sue parole racchiudono una visione umile e autentica non solo del suo lavoro ma anche dell’attività che gestisce. Prima di lui, ai fornelli di Malga Panna ci sono stati i nonni e i genitori, che consideravano un privilegio ogni persona seduta al loro tavolo.

“Si sentivano fortunati quando qualcuno si fermava da loro e facevano di tutto per farlo stare bene”, spiega Donei sempre al ‘Corriere’. Donei racconta anche le sue radici, risalenti al bisnonno Lattanzio che, nei primi anni del Novecento, portava le mucche a pascolare nei prati sopra Moena, dove costruì una piccola malga in legno, famosa per la sua panna di qualità. Da qui nacque Malga Panna, che nel Dopoguerra il padre Virgilio trasformò in trattoria, servendo polenta, funghi e formaggi locali. Con l’arrivo di Paolo, la trattoria di famiglia si è ancora una voluta evoluta e ha ottenuto nel 1993 la Stella Michelin quando Paolo aveva solo diciannove anni. Nonostante il successo, però, Donei continua a definire come veri chef stellati sua madre e sua nonna, capaci di cucinare piatti straordinari con pochi ingredienti poveri, ma “con tanto amore”.