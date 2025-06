Enrico Bartolini, noto per essere lo chef più stellato in Italia grazie alle sue 14 stelle Michelin, aprirà un nuovo ristorante in centro a Roma

Enrico Bartolini è senza dubbio il re della ristorazione italiana contemporanea: con 14 Stelle Michelin (più di ogni altro chef italiano) e ristoranti sparsi in tutta Italia (ma anche all’estero) il suo nome è sinonimo di eccellenza. Nato nel 1979 a Pescia, in provincia di Pistoia, Bartolini ha cominciato la sua scalata nel campo della gastronomia nel 2008, quando ha conquistato la sua prima stella al ristorante Le Robinie, nel Pavese. Da allora, la sua carriera è stata inarrestabile. La sua bravura e il suo stile inconfondibile, infatti, gli hanno permesso di aprire con successo diversi ristoranti in Italia e all’estero. Secondo indiscrezioni, lo chef sarebbe ora pronto a un’altra apertura che pare avverrà a Roma.

La location della nuova apertura a Roma di chef Bartolini

Dopo Milano, Venezia, Bergamo, Monferrato, Castiglione della Pescaia, e persino a Dubai, chef Bartolini sembra pronto a un altro passo: aprire un locale a Roma. Secondo le indiscrezioni raccolte da CiboToday, lo chef sarebbe in procinto di aprire un nuovo ristorante nel cuore della Capitale. L’apertura sarebbe prevista entro il 2026, ma già da tempo chef Bartolini avrebbe lasciato intendere di avere in cantiere un nuovo progetto proprio a Roma. La location scelta per la nuova avventura gastronomica è, secondo i rumors, Palazzo Marignoli, tra via del Corso e piazza San Silvestro: un edificio storico di fine Ottocento, progettato dall’architetto Salvatore Bianchi.

Attualmente parte dei suoi spazi sono occupati da grandi brand internazionali come Apple e Starbucks. Restaurato con un investimento importante, Palazzo Marignoli sarebbe pronto ad accogliere non solo un ristorante di altissimo livello, ma anche un cocktail bar panoramico con vista sul Parlamento e un museo. Per ora, però, non sono arrivate conferme né dallo chef né da Allianz, attuale proprietaria dell’immobile. Quello che si sa è che è già in essere una collaborazione tra Allianz e Bartolini: nel Chianti, ad esempio, lo chef gestisce il ristorante Poggio Rosso presso il Borgo San Felice, di proprietà di Allianz.

Gli altri ristoranti stellati dello chef e la sua carriera

La carriera di Enrico Bartolini è caratterizzata da numerose stelle Michelin e traguardi prestigiosi. Oggi, infatti, Bartolini non è solo lo chef più stellato in Italia ma anche il secondo chef più stellato al mondo, a pari merito con icone come Martin Berasategui e Pierre Gagnaire. Oltre al tre stelle del Mudec di Milano, Bartolini firma altri ristoranti di rilievo: il Glam di Venezia (due stelle), Villa Elena a Bergamo Alta (due stelle), la Locanda Sant’Uffizio nel Monferrato (due stelle), La Trattoria di Castiglione della Pescaia (una stella) e Poggio Rosso a Borgo San Felice (una stella rossa e una stella verde Michelin, per la sostenibilità).

Nel 2024, Bartolini ha inaugurato anche un nuovo ristorante in un antico palazzo di Noceto, in provincia di Parma, trasformato in boutique hotel con il nome di Palazzo Utini. L’apertura, avvenuta l’8 maggio 2024, ha portato anche in Emilia la sua proposta ristorativa elegante e raffinata.

Non mancano i progetti internazionali: da Dubai a Bali passando per Hong Kong, Bartolini ha esportato la sua filosofia gastronomica con successo. Oltre alla carriera in cucina, Bartolini è stato anche giudice nella trasmissione “Celebrity Chef” di Alessandro Borghese, e partecipa attivamente alle più prestigiose associazioni gastronomiche come Jeunes Restaurateurs d’Europe e Les Grandes Tables Du Monde.