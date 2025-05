Scopri i ristoranti stellati Michelin più economici d’Italia con menu degustazione sotto gli 80 euro: qualità eccellente ma a prezzi accessibili

Quando si parla di ristoranti stellati Michelin, l’immaginario collettivo corre subito verso piatti raffinati, ambienti eleganti e, soprattutto, prezzi proibitivi. Per questo, l’esperienza in un ristorante stellato è spesso associata a occasioni davvero speciali. Non sempre, però, l’eccellenza gastronomica comporta cifre da capogiro. In Italia esistono numerosi indirizzi stellati che riescono a coniugare alta cucina e accessibilità, proponendo menu degustazione completi sotto i 90 euro.

Come sono stati selezionati i ristoranti stellati meno cari d’Italia

I ristoranti stellati più economici d’Italia sono stati selezionati dagli esperti della Guida Michelin 2025 che ha premiato quei locali con almeno una stella che offrono un menu completo (almeno tre portate) spendendo meno di 90 euro. Non si tratta di promozioni temporanee o riduzioni per qualche ricorrenza, ma di formule presenti nel menu, a pranzo o cena. Se il ristorante stellato più caro in Italia è Da Vittorio a Brusaporto, (vicino Bergamo) dove il menu Carta Bianca con 16 portate costa 400 euro, ci sono tante altre ottime realtà che propongono menù più ridotti ma comunque di qualità.

In alcuni casi si tratta di percorsi degustazione ben strutturati, oppure di colazioni di lavoro pensate per chi desidera un pasto veloce ma di qualità. Molti dei locali che la Guida Michelin ha inserito nella lista dei ristoranti stellati meno cari hanno costruito la propria proposta gastronomica utilizzando prodotti del territorio e stagionali.

Ecco dove mangiare bene sotto i 90 euro

Le realtà riconosciute come i ristoranti stellati meno cari d’Italia dimostrano che la ristorazione stellata può essere raffinata, ricercata ma anche attenta al territorio È il caso dell’Osteria degli Assonica a Sorisole, in provincia di Bergamo, dove viene proposto sia menu degustazione da 75 euro, sia un business lunch a 25 euro disponibile tre giorni a settimana. Una proposta simile arriva dal Vintage 1997 a Torino, che propone colazioni di lavoro a 30 euro, con possibilità di salire a 85 euro per un menu più completo. Sempre in Piemonte (provincia di Biella) il Patio di Pollone propone cinque portate più pre-dessert a 80 euro, mentre Lanterna Verde in Valtellina valorizza il pesce d’acqua dolce con un menu a base di trota a 70 euro.

Infine, da citare anche La Coldana a Lodi, dove si può scegliere un menu di quattro portate a 80 euro, oppure un percorso di due portate à la carte a 75 euro. In Emilia-Romagna si distinguono la storica Trattoria da Amerigo a Savigno, dove è possibile gustare quattro portate a 55 euro, e l’Osteria del Viandante a Rubiera, che serve un business lunch da tre portate a 60 euro. Sempre a Rubiera, la Clinica Gastronomica Arnaldo (la più longeva stella italiana) celebra la cucina emiliana con un menu a 75 euro. Indirizzi interessanti anche in centro Italia. A Pontinia, nel Lazio, il ristorante Mater1apr1ma propone un menu a tre portate selezionate dallo chef a 60 euro.

Nelle Marche, Il Tiglio di Montemonaco offre un menu degustazione di sette portate a 65 euro, mentre a Perugia, il ristorante Ada offre sei portate a 85 euro. Al sud, il ristorante Oasis – Sapori Antichi in Irpinia offre una colazione di lavoro da 35 euro, mentre Il Papavero di Eboli propone un menu da cinque portate a 60 euro disponibile tutti i giorni. Spostandosi in Abruzzo, Al Metrò a San Salvo Marina si valorizza il pescato locale con un pranzo di circa 60 euro. In Sicilia, il ristorante Crocifisso di Noto propone un menu a 80 euro con alta qualità degli ingredienti locali. Ecco la lista completa dei ristoranti stellati meno cari: