Milano prima città d'Europa per decessi legati al caldo, è giallo

Milano risulta la prima città d'Europa per decessi legati al caldo: ecco la classifica basata sulle morti registrate dal 23 giugno al 2 luglio 2025

L’Europa è stata colpita da un’ondata di calore che ha portato un elevato innalzamento delle temperature tra il 23 giugno e il 2 luglio del 2025. Gli scienziati dell’Imperial Collage di Londra e della London School of Hygiene and Tropical Medicine hanno analizzato i dati dei decessi di dodici città europee in questo arco di tempo, svelando quali sono state quelle con più morti legate al cambiamento climatico.

Solitamente le ondate di calore vengono considerate come dei killer “silenziosi”, perché la maggior parte dei decessi legati al caldo non viene segnalata, e diversi Governi non pubblicano stime ufficiali del fenomeno. Nel report dell’Imperial College di Londra il calcolo dei decessi causati dal caldo si basa sull’analisi della mortalità in eccesso che sarebbe la differenza tra i decessi osservati e quelli attesi in condizioni normali.