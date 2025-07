Le città più ricche al mondo: un'italiana "vede" la Top 10

Quali sono le città più ricche al mondo? Lo rivela una ricerca condotta da parte di Henley and Partners. La graduatoria mette in fila le città con il più alto numero di cittadini milionari residenti, indicando al tempo stesso la quota di miliardari. Nelle prime dieci posizioni del ranking non troviamo nessuna rappresentante dell’Italia: a dominare la top ten ci sono le grandi metropoli degli Stati Uniti d’America.