Quanto costa abitare a CityLife sotto la Torre Hadid di Generali: i prezzi di vendita e locazione degli immobili nell'ambito quartiere milanese

Milano è stabilmente in cima alle classifiche delle città d’Italia più care nel settore immobiliare, con i prezzi che ovviamente variano in base alla zona del Capoluogo milanese.

Una delle zone più richieste è sicuramente CityLife, il complesso residenziale e commerciale sorto nell’area della ex Fiera di Milano: andiamo a scoprire quanto costa abitare nell’ambitissimo quartiere milanese dove campeggia la Torre Hadid di Generali.

CityLife rappresenta un mercato a parte rispetto al resto della città: come riferito dal ‘Corriere della Sera’, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto creare un’apposita microzona per identificare i valori di vendita e di locazione del quartiere residenziale.

Nel 2024 risultano passate di mano 24 unità residenziali a CityLife, su un totale di 629 disponibili: il prezzo medio è stato di 10.950 euro al metro quadrato, mentre l’anno precedente era leggermente inferiore, a fronte però di un numero più alto di vendite, 108 per l’esattezza.

Uno dei due complessi residenziali della zona è quello firmato da Daniel Libeskind, architetto che ha progettato la terza torre, quella soprannominata “Il Curvo”. Le residenze Libeskind in piazza Giulio Cesare-via Spinola sono state realizzate in due lotti: il primo è composto da cinque edifici e occupa 150.000 metri quadrati, comprendendo abitazioni da cinque a tredici piani; il secondo comprende tre edifici fino a dieci piani, per un totale di 102 appartamenti e 19.000 metri quadrati.

L’altro complesso, quello delle residenze Hadid dove campeggia la Torre di Generali, comprende 230 unità immobiliari per un totale di 38.000 metri quadrati. La grandezza e il piano giocano un ruolo fondamentale nella definizione del prezzo delle case a City Life: nell’ultima edizione dell’Osservatorio del mercato immobiliare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’intervallo di quotazione minimo-massimo che va da 9.000 a 13.000 euro al metro quadrato.

Andando a guardare gli annunci delle case in vendita, per un undicesimo piano di 173 metri quadrati commerciali più due box la richiesta è di 4,2 milioni di euro, mentre per 277 metri quadrati al terzo piano, con ampio terrazzo e doppio garage, si arriva a 5 milioni di euro. Servono 1.890.000 euro, invece, per tre locali di 142 metri quadrati con due terrazzi e due box. Nelle residenze Libeskind, un quinto piano da 231 metri quadrati viene venduto a 3.600.000 euro, mentre con 2.850.000 euro ci si può aggiudicare un quadrilocale da 160 metri quadrati con terrazze e garage al quinto piano.

I prezzi delle locazioni di CityLife

Discorso diverso per le locazioni: i dati delle Entrate parlano di canoni da 35 a 44 euro al metro quadrato al mese, e appaiono più in linea con le richieste presenti negli annunci: per tre locali si spendono circa 3.500 euro al mese, per quattro si arriva a 5.000.

Tra i quartieri più richiesti dai super ricchi, CityLife è un complesso residenziale e commerciale costruito nell’area della ex Fiera di Milano: a progettarlo sono stati gli architetti Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid che hanno firmato anche le tre torri simbolo della zona.

L’intero complesso è caratterizzato da una grande area pedonale, la più ampia di Milano e una delle maggiori in Europa, con circolazione di auto e parcheggi esclusivamente ai piani interrati; il dimezzamento della cubatura preesistente; la realizzazione del secondo parco pubblico milanese.

Le torri progettate dai tre grandi architetti sono entrate nella top ten dei grattacieli più alti d’Italia e in poco tempo sono diventate nuovi simboli della città di Milano nel mondo.