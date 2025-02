La vicenda incredibile di Valentina che ha ritrovato il suo gatto Anselmo-Maduk dopo quasi 19 anni grazie ai social sta commuovendo molte persone

L’amore per gli animali per gli animali è un sentimento che accomuna milioni di persone in tutto il mondo. Cani e gatti, in particolare, diventano membri della famiglia, compagni fedeli di una vita intera. La loro presenza porta affetto, conforto e spesso si creano legami indissolubili. Ci sono, però, storie che sfidano il tempo e il destino, come quella di Anselmo-Maduk, un gatto che ha vissuto da randagio per quasi due decenni prima di ritrovare, grazie a un video sui social, la sua precedente padrona.

La storia del gatto Anselmo-Maduk e di Valentina

Apprezzato da grandi e bambini, il gatto è un animale molto presente nelle famiglie italiane. Nella nostra penisola vengono organizzati anche diversi concorsi di bellezza volti a individuare il gatto più bello. In questi giorni, soprattutto nei social, una storia riguardo un gatto sta lasciando il segno e facendo commuovere molti. I protagonisti sono Valentina e il suo gatto Maduk, o meglio Anselmo-Maduk e la loro storia viene raccontata anche dal ‘Corriere della Sera’. Quasi 19 anni fa Maduk, il fratello Kishka e Valentina vivano insieme nel milanese.

Le vite di Anselmo-Maduk e di Valentina, però, si sono separate. Maduk, all’epoca un giovane micio molto indipendente, voleva trascorrere le giornate all’aria aperta invece di stare chiuso in casa. Inizialmente, il gatto si era unito a una colonia felina nel quartiere Quinto Romano di Milano, a poca distanza dall’abitazione di Valentina. Valentina dopo aver capito che Maduk non voleva vivere in casa continuava comunque a prendersi cura di lui portandogli del cibo. Purtroppo, però, Maduk un giorno è sparito senza lasciare traccia. Valentina, molto triste per l’accaduto, ha continuato a vivere con il fratello di Maduk, Kishka, un gatto dal temperamento più tranquillo che era sempre rimasto con lei.

Il ritrovamento di Maduk dopo 19 anni

A inizio gennaio 2025 il compagno di Valentina si è casualmente imbattuto in un video sui social che stava diventando virale. Il filmato raccontava la storia di un gatto chiamato Anselmo che era considerato il “veterano” degli ospiti dell’Asilo del Cane di Palazzolo Milanese, una frazione di Paderno Dugnano, alle porte di Milano. Il rifugio è stato fondato anni fa dall’animalista Virginia Craia e ora accoglie più di 150 animali. Anselmo era arrivato nella struttura nel 2013 e, da allora, non l’aveva più lasciata. Nonostante alcuni tentativi di adozione, il gatto aveva sempre mostrato segni di stress nelle nuove case e per questo era stato riportato nel rifugio dove sembrava vivere serenamente. Con il passare degli anni, Anselmo era diventato la mascotte del rifugio ed era amato da tutti. Il video che raccontava la sua storia era stato pubblicato per sensibilizzare le persone sulle adozioni. Quel contenuto, però, ha avuto anche un effetto inaspettato.

Quando Valentina e il suo compagno hanno visto il filmato sono rimasti senza parole: il gatto nel video somigliava incredibilmente a Maduk. Gli occhi, le movenze, l’espressione erano gli stessi. Anche i colori del pelo non lasciavano dubbi. Nonostante l’incredulità, Valentina ha deciso di contattare il rifugio e gli operatori della struttura, sentita la sua storia, hanno accettato di organizzare un incontro. Quando Valentina ha visto il gatto non ha avuto più dubbi: era proprio Maduk. Dopo 19 anni, Valentina aveva ritrovato il suo vecchio amico. Nonostante il ritrovamento, però, Maduk non potrà tornare a casa di Valentina. Il gatto, infatti, si è ormai abituato alla sua nuova abitazione e ai volontari che lo hanno accudito per anni. Inoltre, data la sua età avanzata, un altro cambiamento potrebbe essere troppo stressante per lui. Valentina ha accettato la situazione ma sa che d’ora in poi potrà andare a trovare il suo Maduk all’associazione.

Foto da: Facebook I GATTI dell’Asilo Cane