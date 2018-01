I 5 migliori negozi per bambini di Napoli

Siola

Storico negozio di abbigliamento per bambini, Siola dal 1937 è in via Chiaia 111. La famiglia Scherillo seleziona da sempre i più grandi marchi specializzati in abbigliamento per bambini, per offrire ai propri clienti qualità, eleganza e moda. Vasta scelta di abiti da cerimonia per neonati e bambini, resi ancora più unici dalla competenza e cortesia del personale, che riesce sempre a soddisfare le richieste dei clienti. L’amore per il proprio lavoro e per la cura dei particolari, fa di Siola una tappa obbligata per chi vuole vestire i propri figli con dei capi eleganti e alla moda.

Francesco Martone

Per chi ama la qualità ma è sempre alla ricerca dell’offerta più conveniente, Francesco Martone è la scelta adatta, grazie alle numerosi promozioni che vengono effettuate durante l’anno. I tre negozi, presenti in Corso Umberto I, via Duomo 250 e in via Luca Giordano 21, propongono vestiti per bambini da 0 a 16 anni. Il personale gentile e preparato consiglia anche i clienti più indecisi a scegliere il capo giusto per il proprio bambino o per un regalo. La possibilità di avere abiti da cerimonia su misura fa di Francesco Martone la scelta ideale per vestire i propri figli nelle occasioni importanti.

Petit Pasha

In via Cilea 249-251, nel quartiere Vomero, troviamo Petit Pasha, un negozio specializzato in abbigliamento firmato per uomo, donna e bambino. Grazie a un vastissimo assortimento delle firme più prestigiose della moda, Petit Pasha è il negozio preferito delle fashion victim, che vogliono vestire anche i propri piccoli con capi di tendenza e all’ultimo grido. Non solo abbigliamento ma anche scarpe e accessori, per vestire dalla testa ai piedi neonati e bambini.

Sotto il pero

Sotto il pero è una boutique nata per soddisfare le esigenze dei bambini da 0 a 16 anni. Non solo abbigliamento ma anche giochi, libri, piccoli accessori per l’arredamento delle camerette dei più piccoli. La cortesia e la gentilezza dei proprietari e di tutto il personale e l’attenzione anche alle nuove comunicazioni sui social network, completano l’offerta del negozio. Sotto il pero è in via Petrarca 43/A e in via Carlo Poerio 40.

Il Capriccio

Tra i 5 migliori negozi per bambini di Napoli non potevamo non citarne uno di soli giocattoli. Il Capriccio Giocattoli Store è il vero paradiso dei giochi, che è possibile acquistare anche nel fornitissimo store on line. Chi preferisce, invece, toccare con mano e scegliere di persona il giocattolo per il proprio bambino o per un regalo, non deve far altro che recarsi in via Galileo Ferraris 127 e farsi consigliare dal personale del negozio. Giochi per bambini di tutte le età e delle migliori marche a prezzi super convenienti, Il Capriccio soddisfa prima i grandi e poi i bambini.