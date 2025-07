La cantate Francesca Michielin, per promuovere un prossimo concerto all'Arena di Verona, ha condiviso sui social un video sugli stereotipi sul Veneto

Francesca Michielin è tra le cantautrici italiane più apprezzate della sua generazione. Nata a Bassano del Grappa nel 1995, ha conquistato il grande pubblico vincendo a soli 17 anni la quinta edizione di X Factor. Da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo: album di successo, importanti collaborazioni, la conduzione del Festival di Sanremo nel 2022 e numerosi brani diventati vere e proprie hit. Negli ultimi giorni, la Michielin è tornata al centro dell’attenzione mediatica grazie a un video diffuso sui social che ha fatto sorridere migliaia di utenti, diventando virale in pochissimo tempo. La cantautrice ha scelto l’ironia per lanciare il suo prossimo importante concerto, giocando con gli stereotipi legati alla sua terra d’origine: il Veneto.

Il video virale di Francesca Michielin sugli stereotipi del Veneto

In un reel pubblicato su Instagram e TikTok, Francesca Michielin si diverte a riprendere un trend molto in voga sulle piattaforme social. La cantante racconta cliché regionali attraverso la formula “sono veneta, è ovvio che…”. Il video è ambientato tra le vie di Bassano del Grappa, città vicentina dove la cantante è nata e ha vissuto. Francesca esordisce così spiegando come sia inconcepibile, per un veneto, pagare uno spritz più di 3,50: “Non può costare quanto un cocktail”, afferma sorridendo, mentre passeggia sul celebre Ponte Vecchio della sua città.

Poco dopo coinvolge un passante, ribadendo un altro tratto distintivo della cultura locale: “Sono veneta, è normale che non dica fidanzato, ma moroso”. Un modo scherzoso per rimarcare l’uso di alcune parole tipiche del dialetto regionale. La clip prosegue con Francesca alla guida della sua Fiat 500. Qui racconta come la sua prima formazione musicale sia avvenuta, come per molti veneti, negli ambienti della parrocchia.

Un altro momento divertente arriva quando davanti al computer finge di lavorare parlando un italiano ricco di termini inglesi, come ormai d’abitudine in molti ambienti. Subito dopo, però, l’artista cambia velocemente registro, rispondendo al telefono in stretto dialetto veneto e scatenando l’ilarità generale. Il reel si conclude con un pensiero personale: Francesca racconta come da bambina guardava le puntate di Festivalbar e sognava di poter essere anche lei un domani a cantare su un palco. Oggi questo sogno sta diventando realtà dato che si esibirà all’Arena di Verona in autunno.

I commenti dei fan: tra ironia e orgoglio regionale

Il video, in poche ore, ha collezionato migliaia di visualizzazioni e commenti ma anche moltissime condivisioni. Tra gli utenti c’è tra chi si è riconosciuto negli stereotipi descritti e chi ha apprezzato la capacità dell’artista di prendersi in giro con leggerezza. “Finalmente una veneta che racconta la verità sullo spritz”, scrive qualcuno. “È proprio vero, non abbiamo fidanzati ma morosi!”, conferma un’altra utente divertita.

Non sono mancati messaggi di affetto e orgoglio da parte di concittadini e fan del Nord-Est, felici di vedere rappresentati con simpatia usi e abitudini locali. Altri ancora si sono emozionati ascoltando la sua storia e le sue parole sull’Arena di Verona. Infine, un utente con affetto ha scritto: “Sono veneto, ovvio che mi piace Francesca Michielin”.

Il grande concerto all’Arena di Verona

Il simpatico reel non è stato realizzato solo per divertire i fan, ma anche per annunciare ufficialmente un evento che per Francesca rappresenta un vero traguardo artistico: il suo primo concerto da protagonista assoluta all’Arena di Verona. Il live, dal titolo “Tutto in una notte”, si terrà il prossimo 4 ottobre e vedrà la partecipazione di ospiti illustri.

Sul palco insieme a lei a Verona saliranno amici e colleghi con cui ha condiviso pezzi importanti della sua carriera: da Fedez, con cui ha inciso successi come “Magnifico” e “Chiamami per nome”, a Emma, passando per i Coma Cose, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli e Max Gazzè.