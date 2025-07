Fedez ha affittato una villa extra lusso a Forte dei Marmi: quanto costa al mese e com’è la casa scelta dal rapper per le vacanze in Versilia

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez sta riprendendo in mano la propria vita, tra successi musicali e nuovi progetti imprenditoriali. Dopo le vicende del Festival di Sanremo, il rapper ha chiuso un capitolo importante vendendo la villa acquistata sul lago di Como, Villa Matilda, un’abitazione che era interamente di sua proprietà. Nell’ultimo fine settimana, inoltre, il celebre cantante è stato avvistato a Forte dei Marmi dove avrebbe preso in affitto una villa meravigliosa.

Quanto costa la villa a Forte dei Marmi che Fedez ha preso in affitto

La notizia della vendita di Villa Matilda è arrivata ufficialmente il 10 luglio 2025, tramite comunicazione delle agenzie immobiliari coinvolte nella trattativa. “Siamo lieti di confermare il perfezionamento della trattativa per la vendita di Villa Matilda”, si legge nella nota diffusa nel pomeriggio. Al momento non sono stati resi noti né l’acquirente né la cifra definitiva, ma secondo stime di testate autorevoli come Il Sole 24 Ore, il prezzo si aggirerebbe attorno ai 13 milioni di euro.

Il cantante non si è esposto sull’argomento ma continua a girare l’Italia con le sue esibizioni. Dopo una breve pausa in Sardegna, Fedez ha scelto di soggiornare a Forte dei Marmi. La località è stata scelta non solo perché si è esibito al Twiga di Forte dei Marmi, una delle discoteche più esclusive d’Italia, ma anche per poter stare vicino ai figli, in vacanza con Chiara Ferragni nella stessa località. Per il suo soggiorno in Versilia, Fedez ha deciso di affittare una villa extra lusso nel pieno centro della località toscana. La residenza si chiama LaRita, ed è uno degli immobili più esclusivi della zona, spesso scelta da imprenditori e celebrità italiane per le vacanze in Versilia. L’intera proprietà è pensata per garantire privacy e tranquillità a chi desidera soggiornare lontano dagli occhi indiscreti, ma senza rinunciare ai comfort.

Secondo quanto riportato da Today.it il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter avrebbe rivelato che l’affitto mensile della villa si aggirerebbe intorno ai 32mila euro, ovvero circa 130 euro al metro quadro. Un prezzo in linea con gli affitti di residenze di alto livello a Forte dei Marmi, una della località estive più ambite e ricercate, dove si trova anche il celebre Beach club di Andrea Bocelli.

La villa a Forte dei Marmi di Fedez

La villa scelta da Fedez ha una facciata bianca come ampie portefinestre e balconi che rendono l’ambiente luminoso. All’interno, LaRita vanta ben sei camere da letto che possono ospitare fino a undici persone, distribuite tra il piano terra e il primo piano. Al piano terra si trova la camera padronale con bagno privato, cabina armadio e studio personale, oltre a una cucina con isola centrale e un tavolo tondo.

Salendo al primo piano si trovano altre cinque suite dotate di bagno privato: alcune con doccia, altre con vasca. È presente, inoltre, un grande terrazzo. Ma la vera sorpresa si trova nel seminterrato, che ospita una sala multimediale, un’area bar, un bagno con doccia, una palestra e la lavanderia. Esternamente, la villa è circondata da un ampio giardino con alberi e zone verdi che contribuiscono alla riservatezza della residenza. La vera protagonista, però, è la piscina privata con solarium. Su Instagram Fedez ha più volte pubblicato stories mentre si divertiva in piscina insieme al suo fedele cane Silvio.