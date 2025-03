A Padova lo Spritz diventa simbolo di identità locale con un prezzo fisso deciso dai baristi per tutelare tradizione cultura e accessibilità

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Da sempre protagonista dell’ora dell’aperitivo, lo Spritz è molto più di una bevanda: è un simbolo di identità, con radici profonde nel Nordest italiano. Padova, che rivendica con fierezza la paternità di questo iconico cocktail, è tornata al centro della scena con una decisione che ha fatto discutere. In un periodo segnato da aumenti generalizzati, soprattutto nel settore della ristorazione, i baristi padovani hanno scelto di fissare un limite al prezzo dello Spritz; una scelta che va oltre l’economia e si intreccia con la tutela del territorio.

Qual è il legame che unisce Padova allo Spritz

Il valore culturale dello Spritz è stato uno degli elementi centrali nella scelta dei baristi padovani. La volontà di non snaturare un rituale tanto radicato si affianca a un’esigenza molto concreta: non perdere il legame con il pubblico locale. In un’epoca in cui l’offerta turistica tende a uniformarsi e rincorrere logiche internazionali, Padova ha scelto di restare fedele alla sua storia.

Quella tra Padova e lo Spritz è una tradizione vissuta quotidianamente, che i baristi della città hanno deciso di difendere con convinzione. L’iniziativa nasce dalla volontà di preservare un rito popolare senza trasformarlo in un prodotto d’élite, riservato a chi può permettersi prezzi sempre più alti. In questo contesto, il bicchiere arancione servito nei bar del centro diventa un simbolo di appartenenza.

Dietro la scelta, c’è anche un messaggio rivolto all’industria del beverage. Secondo diversi esercenti locali, i principali marchi di settore avrebbero contribuito all’aumento dei costi, spingendo per una valorizzazione “premium” del prodotto. Le forniture più costose e la spinta commerciale avrebbero influito sul prezzo finale, allontanando il drink dal suo spirito originario.

La decisione padovana è stata interpretata come una risposta alla crescente omologazione dell’offerta turistica. In un contesto in cui l’esperienza dell’aperitivo rischia di diventare identica da nord a sud, Padova ha scelto di ribadire la propria identità, ponendo un limite non solo economico, ma anche culturale.

Sebbene non siano previste sanzioni per chi non aderisce, l’iniziativa ha raccolto una partecipazione significativa. Più che una regola imposta, si tratta di un accordo condiviso, pensato per dare un segnale chiaro: lo Spritz appartiene prima di tutto alla comunità che lo ha visto nascere.

Quanto costerà lo Spritz a Padova con il nuovo prezzo fisso

La misura stabilita dai baristi padovani prevede un tetto massimo di 4 euro per ogni Spritz servito nel corso della stagione 2025. L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare un prodotto identitario, rendendolo accessibile a tutti, residenti e turisti compresi. Il limite non nasce da un provvedimento ufficiale, ma da un’intesa tra i gestori, che hanno deciso di agire in autonomia.

L’aumento generalizzato dei listini, unito alla pressione del turismo e delle grandi aziende del settore, ha spinto i commercianti locali a reagire. Alcuni hanno sottolineato, come riportato sul ‘Gambero Rosso’ che lo Spritz “è nato qui. Non possiamo lasciarci sfuggire la nostra creatura” e che lasciarlo diventare un prodotto di lusso significherebbe perderne l’anima. Una posizione che ha attirato l’attenzione anche fuori regione.

In città come Venezia o Jesolo, il costo dello Spritz ha già superato i 6 euro, diventando per molti una spesa non trascurabile. Padova, al contrario, ha scelto la strada della sostenibilità economica, puntando a un equilibrio tra qualità, prezzo e radici territoriali.

Il prezzo fisso a 4 euro rappresenta quindi più di una cifra: è un atto di tutela verso la storia e la convivialità. Anche Roma, ad esempio, è stata recentemente avanzata una proposta per introdurre la carbonara a prezzo fisso, a dimostrazione di come anche la cucina tradizionale possa diventare terreno di sperimentazione per politiche di valorizzazione e accessibilità. Una difesa delle abitudini locali in tempi di cambiamento, e un modello che potrebbe ispirare nuove iniziative simili in altre città italiane.