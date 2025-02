La crisi delle api a Roma preoccupa esperti e istituzioni perché la loro scomparsa minaccia la biodiversità e compromette l’equilibrio naturale

Negli ultimi anni, la popolazione di api a Roma è drasticamente calata e questo ha compromesso biodiversità ed equilibrio ambientale. Le istituzioni e gli esperti cercano soluzioni per contrastare la crisi e proteggere questi impollinatori fondamentali.

Le cause dell’emergenza api a Roma

Negli ultimi trent’anni, la popolazione di api in Italia ha subito una riduzione del 75%. A Roma, il fenomeno si è manifestato con particolare intensità negli orti urbani, dove le arnie destinate all’allevamento di questi insetti sono diminuite drasticamente. “A Roma in nove orti urbani le arnie per l’allevamento delle api che contengono i favi, sono passate da 55 a 16 nell’ultimo anno” sottolineano dall’assessorato, come riportato su ‘Roma.Corriere.it’.

“Sono orti presi d’assalto dalle vespe orientalis anche se in parte il problema è dovuto ai cambiamenti climatici con il caldo eccessivo”, proseguono dall’assessorato. Questo dato allarmante è stato evidenziato anche dall’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, che ha dichiarato: “Le vespe orientalis sono una grave minaccia per le api. Dobbiamo agevolare l’habitat e favorire l’ecosistema”.

Le vespe orientalis, infatti, rappresentano un pericolo concreto: non solo attaccano gli alveari, ma possono addirittura distruggerli dall’interno. Secondo gli esperti, la loro proliferazione sta causando un duplice problema: da un lato, una mortalità diretta delle api a causa degli attacchi; dall’altro, una crescente paura tra gli insetti stessi, che spesso smettono di bottinare e restano all’interno delle loro arnie, compromettendo il delicato equilibrio dell’ecosistema urbano.

L’argomento è stato al centro di un incontro svoltosi in Campidoglio, dal titolo “Api e Vespa Orientalis – una sfida per l’ecosistema”, promosso dalla Commissione capitolina Ambiente e dalla Commissione Ambiente del Municipio VIII, con il patrocinio dell’Ordine degli agronomi. Durante l’evento, esperti del settore e amministratori hanno discusso strategie per contrastare il fenomeno e sensibilizzare l’opinione pubblica.

L’Assessorato all’Ambiente sulla crisi delle api a Roma

Per contrastare il declino delle api, il Comune di Roma ha introdotto una serie di iniziative volte a favorire la biodiversità e la sopravvivenza degli impollinatori. Tra le azioni più rilevanti, l’assessora Alfonsi ha sottolineato l’importanza della tecnica dello sfalcio differenziato, che permetterebbe di mantenere una varietà di piante e fiori, offrendo alle api un habitat più ricco e accogliente.

Lei stessa ha dichiarato “Come assessorato all’ambiente attuiamo e diffondiamo la conoscenza della tecnica dello sfalcio differenziato, che ci consente di favorire la biodiversità e permettere agli insetti impollinatori di avere un habitat più variegato. Rientrano tra le azioni di tutela anche la promozione di un’agricoltura sostenibile: nei bandi di assegnazione delle terre pubbliche sono stati inseriti come requisiti la difesa del suolo e la produzione biologica”.

Oltre a questo, il Comune sta promuovendo un’agricoltura sostenibile, ponendo l’accento sulla difesa del suolo e sulla produzione biologica; nei bandi per l’assegnazione delle terre pubbliche, infatti, sono stati inseriti criteri specifici che incentivano pratiche agricole rispettose dell’ambiente. L’obiettivo è quello di ridurre l’uso di pesticidi dannosi e garantire condizioni più favorevoli alla sopravvivenza delle api.

Le istituzioni continuano a monitorare la situazione e a cercare soluzioni efficaci. La speranza è che attraverso un mix di sensibilizzazione, politiche ambientali mirate e interventi strategici, sia possibile contrastare la crisi delle api a Roma e preservare il fragile equilibrio della biodiversità urbana.