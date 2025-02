Quanto costa l'attico di Chiara Ferragni a Milano: lo svela Fedez

Fedez in un video, dove racconta l'esperienza al suo ultimo Festival di Sanremo, ha svelato anche il costo dell’attico a Milano di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno rappresentato per anni una delle coppie più seguite e influenti del panorama italiano. Negli anni, la coppia ha condiviso sui social molti dettagli della propria vita, inclusa la scelta della loro abitazione. Per gran parte della relazione hanno vissuto in un lussuoso appartamento a CityLife, uno dei quartieri più esclusivi di Milano, ma in affitto. Poi avevano annunciato l’acquisto della loro prima casa di proprietà: un superattico sempre a CityLife, pensato come nido familiare. Nel novembre 2023, poco prima che scoppiasse lo scandalo legato alla vicenda del pandoro griffato Balocco, Chiara e Fedez si erano trasferiti ufficialmente nella nuova casa. Qualche mese dopo, però, è arrivata la separazione e oggi l’attico è rimasto alla Ferragni, che ci abita con i figli. Recentemente Fedez ha parlato della sua vita privata e in questo contesto ha anche svelato il costo di questa lussuosa proprietà.

Il costo dell’attico di Chiara Ferragni rivelato da Fedez

CityLife è una delle zone più esclusive e ricercate di Milano e negli ultimi anni è diventata la scelta prediletta di molti VIP e personaggi dello spettacolo. Il quartiere è considerato il simbolo della Milano moderna e cosmopolita. È proprio qui che Chiara Ferragni e l’ormai ex marito Fedez avevano deciso di andare a vivere con la famiglia. Purtroppo, come è noto poco dopo il trasferimento la coppia ha dovuto affrontare una crisi irreversibile che ha portato alla separazione. In merito a questa proprietà, però, proprio recentemente sono state rivelate nuove informazioni. In particolare, Fedez durante un video pubblicato con lo YouTuber Alessandro Della Giusta ha rivelato il valore della casa di Chiara Ferragni.

Il filmato è parte di un progetto dove si racconta il dietro le quinte del rapper al Festival di Sanremo 2025, ma ci sono anche racconti sulla sua vita privata. In un momento particolare, Fedez si è così lasciato sfuggire alcuni dettagli sull’attico di CityLife dove ha vissuto con la Ferragni e i figli. “Ero in una casa da mille metri quadrati e da quindici milioni, ma stavo male. Ho iniziato a stare bene quando sono uscito via di casa”, ha dichiarato Fedez, confermando che il valore dell’immobile si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Un prezzo decisamente alto, ma in linea con le cifre degli appartamenti più esclusivi di CityLife. Inoltre, va sottolineato che l’attico è intestato interamente alla società di Chiara Ferragni.

Cosa sappiamo sull’attico di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni aveva annunciato ufficialmente l’acquisto della casa nel maggio 2021, condividendo la notizia con i suoi follower su Instagram. “Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. È una casa familiare” aveva dichiarato. Nel corso dei mesi, l’imprenditrice digitale ha documentato passo dopo passo i lavori di ristrutturazione, mostrando i progressi. La nuova casa si trova all’interno delle Residenze Libeskind 2, un complesso residenziale di lusso situato nel cuore di CityLife, dotato di giardini privati, palestra e piscina condominiale.

L’attico si distingue per la sua vista mozzafiato sullo skyline milanese, resa possibile anche dalla grande terrazza. Gli interni della casa sono stati curati dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali dello studio 131design, già noti per aver progettato altre abitazioni di lusso. L’attico è strutturato su più livelli, collegati da una scenografica scala a chiocciola, e presenta un arredamento moderno ed elegante, con materiali di pregio e finiture di design.