In questo periodo di emergenza Coronavirus in Italia c’è, in particolare, un paese che sta attraversando un momento molto difficile: si tratta di Medicina, comune in provincia di Bologna che, come disposto dall’amministrazione in accordo con la Regione Emilia-Romagna e con il Governo, è stato chiuso a causa dell’elevato numero di contagi da Coronavirus.

Questo piccolo paese ha un cittadino “illustre”: è Bruno Barbieri, noto chef, conosciuto ai più per le sue esperienze televisive, da “Masterchef Italia” a “Quattro Hotel“. Proprio Barbieri ha voluto lanciare un appello per la sua città natale.

Il famoso chef televisivo, all”Ansa’, ha dichiarato: “Mia madre di 86 anni, le mie sorelle, i miei familiari vivono a Medicina. Li sento sempre per sapere come stanno, più volte al giorno. Manco da mesi, sono provato. La situazione è molto grave. In questi giorni sono morte persone che conoscevo, sono addolorato. Mai come in questo momento bisogna stare uniti e, soprattutto, restare a casa. I medicinesi sono tosti e coraggiosi. Supereranno anche questo momento”.

Ancora Bruno Barbieri: “In questo momento di grande difficoltà dobbiamo rimanere nelle nostre abitazioni, a costo di mangiare una ciotola di riso al giorno. Dobbiamo essere responsabili, anche per rispettare il lavoro instancabile di medici e infermieri. Bisogna imitare la Cina e chiudere tutto, evitando che si diffondano i contagi”.

Per lo chef “la comunità di Medicina ha una grandissima forza di volontà” e sarà in grado di “affrontare una guerra dove il nemico è invisibile e da cui ci si può proteggere solo rimanendo in casa, avendo cura della propria salute e di quella degli altri”.

Bruno Barbieri, in questo periodo di emergenza in Italia dettata dal dilagare del Coronavirus, ha aderito all’iniziativa benefica lanciata da Realize Networks a sostegno del Reparto di Malattie Infettive del Policlinico di Milano, diretto dal professore Andrea Gori.

La Realize Challenge è una sfida lanciata a diversi personaggi famosi, chiamati a svolgere un’attività a loro affine tra le mura domestiche, documentando il tutto sui social: lo chef Bruno Barbieri, ovviamente, si è dedicato alla cucina e si è messo ai fornelli per preparare risotto e rose di patate.