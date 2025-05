Le 19 Bandiere Verdi e le 9 Nere sulle Alpi del 2025

Sono 19 le Bandiere Verdi di Legambiente che sventolano sull'arco alpino per il 2025: l'associazione, quest'anno, ha assegnato anche 9 bandiere nere

Sono 19 le Bandiere Verdi di Legambiente che sventolano sull’arco alpino nel 2025: l’associazione ha premiato le realtà che investono con successo sul turismo dolce, sull’agricoltura e su progetti socioculturali, andando a utilizzare come volano la sostenibilità ambientale, una priorità al giorno d’oggi.

Legambiente, le Bandiere Verdi e Nere del 2025 sull’arco alpino

Il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia sono le regioni che hanno ricevuto più Bandiere Verdi di Legambiente: sono 4 a testa; dietro seguono la Lombardia e il Veneto con 3 bandiere, il Trentino con 2, l’Alto Adige con 1 e la Liguria con 1.

Dei 19 vessilli green di Legambiente, 5 sono andati a iniziative legate al turismo dolce, altri cinque a pratiche legate all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pastorizia e le altre a progetti socioculturali, capaci di rafforzare il tessuto comunitario e promuovere valori condivisi.

La consegna delle Bandiere Verdi 2025 è avvenuta in occasione del Summit Nazionale delle Bandiere Verdi, andato in scena a Orta San Giulio, uno dei Borghi più belli d’Italia, nell’ambito del convegno intitolato “Comunità in transizione: dai frammenti alla visione”.

Quest’anno sono state assegnate anche 9 Bandiere Nere a interventi che hanno un approccio poco sostenibile nei confronti della montagna sull’arco alpino: di queste 8 sono andate in Italia e una oltralpe, in Austria. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con più bandiere nere, 3, seguita da Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino, Alto Adige e Veneto che hanno ricevuto un vessillo nero a testa.

Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, a proposito delle Bandiere Verdi 2025 ha dichiarato: “Rappresentano un modello di sviluppo che vorremmo prendesse sempre più piede nelle aree montane interne e che ben raccontano un’economia basata su dinamiche relazionali aperte, in cui operano attori capaci di immaginare e condividere progetti, di generare senso comune”.

Il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, ha parlato così dell’iniziativa: “Le Bandiere Verdi che ogni anno assegniamo alle migliori esperienze alpine ci raccontano come in questi territori ci sia però una risposta concreta a tutto questo. Esperienze che puntano su innovazione e sostenibilità ambientale che rappresentano un prezioso volano di sviluppo per i territori montani. In questo percorso, però, è importante non lasciare sole le comunità locali. Per questo chiediamo alle istituzioni e alla politica regionale e nazionale di fare la propria parte supportando i comuni montani attraverso interventi e normative in grado di promuovere una visione condivisa e un’azione coordinata anche su scala sovraregionale”.

Le Bandiere Verdi per il turismo sostenibile

Rifugio Alpino Vallorch e associazione Lupi, Gufi e Civette, presidio di educazione ambientale e sostenibilità nel Cansiglio (Belluno)

Consorzio Turistico del Pinerolese (Torino)

Parco Naturale Regionale del Beigua

Associazione Oplon – Tramonti di Mezzo (Pordenone)

Sottosezione CAI Valle di Scalve (Bergamo)

Le Bandiere Verdi per l’agricoltura pastorale e forestale

Azienda agricola Raetia Biodiversità Alpine di Patrizio Mazzucchelli (Sondrio)

Marzia Verona, pastora e scrittrice della provincia di Aosta

Comunità di supporto all’agricoltura CRESCO della Val Varaita (Cuneo)

AsFo “La Serra” (Torino)

A.S.U.C. (Amministrazione Separata beni di Uso Civico) di Sopramonte, di Baselga del Bondone e di Vigolo Baselga (Trento)

Le Bandiere Verdi per i progetti socio-culturali