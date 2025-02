Mal'Aria 2025 Legambiente: classifica delle città più inquinate

Legambiente ha diffuso i nuovi dati di bilancio del rapporto Mal’Aria di città sull’inquinamento atmosferico nei Capoluoghi di Provincia in Italia. Dai dati è emerso che nel 2025, 50 centraline in 25 città su 98 hanno superato i limiti giornalieri di Pm10: si sono registrati sforamenti in più centraline anche della stessa città, segnale di un problema diffuso e strutturale in molte aree urbane.

La situazione del nostro Paese risulta ancora più critica rispetto ai nuovi target europei previsti per il 2030: 7 città su 10 sarebbero fuorilegge per il Pm10, e più di 4 su 5 per l’N02. Per Legambiente, con il 2030 alle porte, è “fondamentale investire nella mobilità sostenibile, potenziando il trasporto pubblico e rendendo le città più vivibili, con spazi pedonali e ciclabili”. L’associazione ritiene urgente anche andare a “intervenire su riscaldamento domestico e agricoltura, riducendo l’impatto degli allevamenti intensivi e integrando le politiche su clima, energia e qualità dell’aria”.