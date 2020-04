6 aprile Carbonara Day: spaghettata virtuale con i grandi chef

Torna l’appuntamento con il Carbonara Day, il giorno dedicato a uno dei piatti italiani più celebri, apprezzati e imitati in tutto il mondo.

Quest’anno, a causa del Coronavirus, l’hasghtag di riferimento della manifestazione, giunta ormai alla sua quarta edizione, è #carbonarahomemade. L’invito è quello di condividere la ricetta attraverso il web, preparandola a casa per rispettare la quarantena.

Nel corso del 2019, per celebrare degnamente la giornata internazionale dedicata alla carbonara, milioni di persone hanno condiviso sui social network il piacere di una spaghettata virtuale, anticipando quello che quest’anno è diventato un obbligo.

L’Unione Italiana Food e l’International Pasta Organisation hanno invitato tutti a partecipare alla spaghettata virtuale. Come fare? Basta preparare un piatto di carbonara dalla cucina di casa, scattare una bella foto e postarla sui social, corredata dall’hashtag ufficiale #carbonarahomemade.

Quest’anno la condivisione social è diventata una necessità e al tempo stesso anche un motivo di conforto. Mettersi ai fornelli della cucina di casa, preparare la carbonara e condividerla sui social è un modo per sentirsi di nuovo vicini e uniti, nel segno di una ricetta sinonimo di piacere, conforto e gioia.

In una situazione di emergenza, prenderanno parte ai festeggiamenti dalle proprie abitazioni anche diversi volti noti della ristorazione romana con il ruolo di “Carbonara Master“. Gli chef preparano la ricetta dalla cucina di casa, unendosi alla spaghettata virtuale insieme agli utenti di tutto il mondo.

Al via il dibattito sulla carbonara attraverso Twitter, Instagram e Facebook, con le dirette live dei cuochi coinvolti nei festeggiamenti: Arcangelo Dandini, Alba Esteve Ruiz, Luciano Monosilio, Marco Martini e Nabil Hajassan preparano la carbonara direttamente dalla cucina di casa, rispettando rigorosamente la ricetta originale del piatto tipico della tradizione italiana.

Per un’interpretazione più creativa della carbonara, invece, bisogna affidarsi a Kotaro Noda e Giulio Terrinoni, chef protagonisti di due video ricette d’autore, sottotitolate in inglese, che saranno pubblicata sulle piattaforme social di WeLovePasta.

Il Carbonara Day è un evento creato quattro anni fa dai pastai di Unione Italiana Food con l’adesione di IPO. Nel corso degli anni è cresciuto in maniera esponenziale, conquistando sempre più successo di edizione in edizione. Nel 2020, l’evento dedicato a una delle eccellenze della gastronomia italiana ha raggiunto una platea potenziale di 500 milioni di utenti in tutto il mondo.