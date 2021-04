Considerato uno dei piatti preferiti dagli italiani, la pasta alla Carbonara viene “celebrata” ogni anno il 6 aprile, quando è stato istituito il Carbonara Day. Così anche quest’anno tantissimi italiani, tra tradizionalisti e innovatori, si cimenteranno in cucina a preparare la loro Carbonara.

Il Carbonara Day

Il Carbonara Day è una ricorrenza ideata ormai cinque anni fa dai pastai di Unione Italiana Food con l’adesione di IPO, International Pasta Organisation. Con il passare degli anni l’evento ha acquisito sempre più seguito e l’anno scorso complice il lockdown pare abbia raggiunto circa 500 milioni di follower in tutto il mondo.

Anche quest’anno dato che i ristoranti sono chiusi, migliaia di appassionati, e non, il 6 aprile proveranno a cucinare la Carbonara a casa per poi condividere i loro risultati sui social. La Carbonara è senza dubbio uno dei piatti della cucina romana più famosi e più apprezzati in tutto il mondo.

Tuttavia, recentemente ha fatto molto discutere la scelta del critico culinario del New York Times, Kai Chun che ha voluto rivedere la ricetta originale. Rispetto alla tradizione il critico americano ha proposto di usare la pancetta al posto del guanciale, il parmigiano al posto del pecorino e ha consigliato di aggiungerci della passata di pomodoro. La ricetta consigliata dal NYT ha fatto storcere il naso a molti puristi della Carbonara secondo i quali il piatto va sempre cucinato con sei precisi ingredienti: pasta, guanciale, uova, pecorino romano, sale e pepe.

Questa pasta molto amata ha però una storia molto controversa. Secondo alcuni sarebbe stato inventata dai carbonai di Lazio e Abruzzo, mentre secondo altri è nata durante la Seconda Guerra mondiale dall’unione con la cucina americana.

I migliori ristoranti dove mangiare la carbonara

Moltissimi sono i ristoranti che servono un’ottima carbonara, così la piattaforma di prenotazione The Fork ha stilato una classifica delle strutture in tutta Italia che servono la migliore Carbonara, basandosi sulle recensioni scritte dai clienti.

Secondo la piattaforma la Carbonara è presente in circa il 18% dei locali partner (ovvero quasi 4mila ristoranti) che la servono nella sua forma tradizionale o con varianti come quella veg o quella al tartufo.

Ecco, quindi, la classifica dei migliori ristoranti italiani dove ordinare la Carbonara: