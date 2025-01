In questa sua decima edizione 4 Ristoranti di Alessandro Borghese è arrivato anche nel Canavese dove è stato decretato il miglior locale della zona

Alessandro Borghese è uno degli chef più amati del panorama televisivo italiano. Il suo approccio culinario, che unisce tradizione e innovazione, si riflette anche nei suoi locali, come il celebre “Il Lusso della Semplicità” a Milano. Oltre a essere diventato un famoso chef e un imprenditore di successo Borghese ha conquistato anche il mondo della tv con il programma “4 Ristoranti”. Questo format, diventato un cult, permette agli appassionati di cucina di scoprire i migliori ristoranti d’Italia attraverso una competizione tra quattro locali selezionati in un territorio specifico. Ogni puntata vede i partecipanti valutare reciprocamente location, menu, servizio e conto. Il giudizio finale spetta ad Alessandro Borghese, il cui voto può ribaltare la classifica. L’ultima puntata, la quarta di questa stagione, è andata in onda dal Canavese, una zona storica del Piemonte, ricca di borghi e paesini dalle antiche tradizioni. Qui tra quattro ristoranti della zona Borghese ha nuovamente decretato il miglior locale.

4 Ristoranti: il miglior ristorante nel Canavese

Dopo la puntata di Carrara, 4 Ristoranti di Borghese si è spostato in Piemonte, in particolare nell’area del Canavese situata a nord tra Torino e la Valle d’Aosta. Conosciuto per i suoi paesaggi collinari, il Canavese offre una ricca tradizione enogastronomica, che spazia dai vini pregiati ai formaggi locali passando per i dolci della tradizione piemontese. Proprio per questo motivo in questa quarta puntata, il piatto speciale scelto da Alessandro Borghese è stato lo zabaione al Passito di Caluso. Questa crema dolce, dalla consistenza vellutata e spumosa, è arricchita dal Passito di Caluso DOCG, uno dei vini più pregiati del territorio.

Quattro erano anche questa volta i locali in gara: il Balmetto Mercando, la Rocca di Sparone, il Ristorante Berta e La Scarpetta. A vincere la competizione è stato il Balmetto Mercando di Borgofranco d’Ivrea, guidato dal giovane ristoratore Gianluca. Con 125 punti, il locale si è imposto grazie a una cucina che combina tradizione e modernità, valorizzando i prodotti locali. Situato tra le colline, il ristorante prende il nome dai “balmetti”, cantine naturali scavate nella roccia che mantengono una temperatura costante, ideali per la conservazione di vini e salumi. Gianluca, affiancato dalla compagna Valentina, ha conquistato Borghese e i concorrenti con piatti semplici ma di grande impatto, un servizio impeccabile e una location che racconta una tradizione del territorio. Il voto decisivo di Borghese, 36 punti, ha blindato la vittoria, premiando il locale.

Gli altri partecipanti alla sfida e le prossime puntate

La puntata ambientata in Piemonte ha visto in gara quattro ristoranti molto diversi tra loro ma tutti rappresentativi del Canavese e delle sue tradizioni. Oltre al Balmetto Mercando c’era la Rocca di Sparone, locale arrivato secondo in gara con 120 punti, a pari merito con il Ristorante Berta. La Rocca di Sparone è situata ai piedi della celebre Rocca di Re Arduino e il locale conquista per la sua location unica e per l’abilità tecnica dello chef. Sempre con 120 punti, il Ristorante Berta che si è distinto anche per l’eccentricità della sua proprietaria, Clara. In quarta posizione con 111 punti si è piazzato il locale La Scarpetta di Castellamonte. Gestito da Noemi e dalla sorella Sara, il ristorante propone una cucina contemporanea che, però, utilizza molto i prodotti del territorio.

Quella di quest’anno è la decima stagione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e per questo sono in programma anche delle puntate dedicate a temi speciali come la pasta fresca e le osterie romane. Il viaggio di Borghese per trovare i migliori ristoranti della penisola comunque continua e le prossime tappe includono Treviso, Senigallia, Viterbo, Trani e il Lago di Garda.