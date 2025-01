Nella decima stagione 4 Ristoranti, chef Alessandro Borghese ha fatto tappa a Viterbo, dove ha incoronato la miglior osteria della "Città dei Papi"

Nella serata di domenica 26 gennaio 2025 è andata in scena una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: lo chef, questa volta, si è recato a Viterbo, alla scoperta delle tradizioni culinarie della “Città dei Papi” per andare alla ricerca della migliore osteria.

Viterbo è il cuore della Tuscia, territorio ricco di storia: la cucina viterbese, piena di prodotti tipici del territorio, è caratterizzata da piatti semplici che affondano le radici anche nella cucina povera. Il fieno di Canepina, i funghi, i lombrichelli, la zuppa di ceci e castagne, il coniglio sono solo alcune delle specialità della zona.

4 Ristoranti: la miglior osteria di Viterbo

Il format di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è quello collaudato: in ogni puntata a sfidarsi sono quattro ristoratori di una città o di una determinata zona d’Italia. A turno ogni ristoratore ospita gli altri tre concorrenti e Borghese nel proprio locale. Dopo aver mangiato, ognuno assegna un punteggio da 0 a 10 alle varie categorie: location, menu, servizio e conto. Anche Borghese esprime le proprie valutazioni che vengono rese note solo al termine della puntata e possono confermare o ribaltare il risultato finale.

Borghese, nella puntata dedicata alla Tuscia, è andato alla ricerca della migliore osteria di Viterbo. Quattro i locali in gara, a cominciare da Il Labirinto: situato nel cuore del centro storico, è dotato di un ampio dehors e di interni che ricordano i dettami della classica osteria. La titolare è Valentina che ricopre anche il ruolo di responsabile di sala: le sue origini sarde hanno influenzato la proposta gastronomica del ristorante che unisce la tradizione viterbese a quella della Sardegna.

Osteria Moderna è un piccolo locale tra le vie del centro storico di Viterbo: Luca è titolare e cuoco di un’attività dove la cucina riprende i piatti tipici della tradizione ma viene “attualizzata” utilizzando tecniche di cottura moderne. Eleonora è la titolare del ristorante Tre Re, antica locanda aperta nel 1603 e che oggi rappresenta un punto di riferimento in città, anche grazie alla sua posizione nel cuore di Viterbo.

A completare l’elenco dei quattro sfidanti è Hosteria Dal Sor Bruno, locale aperto 12 anni fa a San Pellegrini, il quartiere medioevale più antico d’Europa: la cucina è classica e tradizionale e si basa sui piatti e sui prodotti tipici del territorio della Tuscia.

La puntata è stata vinta da Il Labirinto che ha ottenuto 105 punti. Chef Borghese ha annunciato così la vittoria del locale a Valentina, la titolare: “Migliore osteria dentro le mura, anzi sardo-viterbese, e hai vinto proprio per l’unione tra due mondi”. Seconda posizione per Osteria Moderna, davanti al ristorante Tre Re e a Hosteria dal Sor Bruno.

I viaggi di Borghese

Con il programma 4 Ristoranti, Alessandro Borghese viaggia in giro per l’Italia per scoprire tutti i sapori del territorio. Prima di Viterbo, lo chef era stato a Senigallia, dove aveva incoronato il miglior ristorante sul lungomare.

Nel corso della decima stagione del popolare format televisivo, il van di Borghese aveva fatto tappa anche a Carrara e nel Canavese, dopo la puntata speciale in cui si sono sfidati ristoratori di diverse località sparse su tutta Italia per ottenere il titolo di migliore pizzeria contemporanea.