4 Ristoranti di Alessandro Borghese in questa sua decima edizione ha fatto tappa anche a Carrara dove è stato decretato il miglior locale in città

4 Ristoranti di Alessandro Borghese è uno dei programmi culinari più seguiti in Italia, diventato un vero fenomeno televisivo. Nato nel 2015, il format si basa su una sfida tra quattro ristoranti di una determinata zona, che si contendono il titolo di miglior locale della puntata. A gestire la competizione Alessandro Borghese, chef carismatico e figura centrale dello show. Dopo dieci stagioni di successi, “4 Ristoranti” continua a esplorare l’Italia, mostrando le sue eccellenze culinarie. La stagione 2024-2025 sta portando il pubblico in nuove località e regalerà storie di passione per la cucina ma anche scontri culinari emozionanti. L’ultima puntata dello show, la terza di questa edizione, è andata in onda proprio domenica 5 gennaio da Carrara dove è stato decretato il miglior ristorante della città.

4 Ristoranti: il miglior ristorante di Carrara

Nella terza puntata della decima stagione, “4 Ristoranti” ha fatto tappa a Carrara, una città nota per il suo pregiato marmo e per una tradizione culinaria ricca di sapori. I quattro ristoranti in gara erano: Osteria Al Fienile di Ernesto, Locanda Patrizia di Francesca, Trattoria Pizzeria Ometto di Lorena e Ristorante Capannina Ciccio di Silvia. A trionfare è stata la Locanda Patrizia, un locale storico nel cuore della città, situato nella pittoresca Piazza delle Erbe. La locanda, elegante e curata, occupa lo spazio che un tempo era adibito da una drogheria e conserva ancora oggi il bancone originale di un tempo.

Francesca, la proprietaria, è entrata nel settore della ristorazione solo due anni fa ma ha sin da subito dimostrato grande intraprendenza e forza di volontà. La cucina della Locanda Patrizia propone piatti tipici, semplici che esaltano la genuinità dei sapori locali. Nonostante la vittoria finale, la Locanda non è stata la favorita di chef Borghese ma ha comunque mantenuto il primo posto grazie al punteggio degli altri ristoratori.

Gli altri locali in gara e le prossime puntate

La sfida di Carrara ha visto protagonisti quattro ristoranti molto diversi tra loro, ma tutti rappresentativi del territorio e delle sue tradizioni culinarie. Oltre alla Locanda Patrizia c’era l’Osteria Al Fienile ospitata in un vecchio fienile ristrutturato che conserva un’atmosfera rustica e accogliente. Ernesto, il titolare, ha lasciato una carriera in azienda per dedicarsi alla cucina.

C’era poi Lorena con la Trattoria Pizzeria Ometto fondata negli anni ’70 a Bedizzano si trova nel Parco Naturale delle Alpi Apuane e offre una vista spettacolare sulle cave di marmo. È considerata un punto di riferimento per i cavatori della zona con una cucina ancorata ai piatti e alle tradizioni locali. Altra struttura in gara era il Ristorante Capannina Ciccio, un locale che si sviluppa su tre piani, con una terrazza panoramica che offre una vista unica sulle cave e sul porto. Silvia, la titolare ha presentato il suo ricco menu a base di pesce.

Dopo Carrara, “4 Ristoranti” proseguirà il suo viaggio tra le eccellenze gastronomiche italiane. Quest’anno sono previste anche tre puntate speciali pensate per celebrare il decennale del programma 4 Ristoranti. La prima è già andata in onda domenica 22 dicembre 2024, con lo chef Alessandro Borghese che ha eletto la migliore pizzeria contemporanea d’Italia. Seguiranno poi altri due special: Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia e la Migliore osteria verace di Roma Est. Tra le città protagoniste delle prossime puntate, invece, ci saranno Treviso, tappa che ha suscitato all’inizio un po’ di polemiche per la scarsa partecipazione delle strutture, ma anche la riva trentina del Garda e Senigallia.