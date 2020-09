4 Hotel, Barbieri nella Penisola Sorrentina: gli alberghi in gara

Dopo le prime tre puntate in Versilia, nelle Marche e sul Lago di Garda, la trasmissione “4 Hotel” condotta da Bruno Barbieri ritorna in tv, su Sky Uno, martedì 22 settembre 2020 con un nuovo episodio ambientato nella Penisola Sorrentina, più precisamente tra Amalfi, Ravello e Sorrento.

4 Hotel con Barbieri: alberghi in gara nella Penisola Sorrentina

Gli alberghi protagonisti del quarto episodio della nuova edizione di “4 Hotel” sono Villa Alba d’Oro (dimora storica di lusso ad Amalfi), Diecisedici (elegante bed and breakfast ad Amalfi), Hotel Marmorata (Art Hotel a Ravello) e Relais Palazzo del Barone (relais con vista panoramica a Sorrento).

4 Hotel con Bruno Barbieri: il format della trasmissione

Il format del programma condotto dallo chef Bruno Barbieri, che presto potrebbe aprire un suo hotel con ristorante, è rimasto invariato anche nella nuova stagione. Quattro hotel si danno “battaglia” per aggiudicarsi il titolo di miglior albergo della zona, in base ai quattro parametri location, camera, servizi e prezzo.

I titolari degli alberghi, assieme al conduttore Bruno Barbieri, trascorrono un giorno e una notte negli hotel dei loro “avversari”, testando l’offerta delle strutture rivali, puntando l’attenzione sui quattro parametri già citati e sulla pulizia, lo stile e l’ospitalità.

Per ogni albergo in gara a “4 Hotel” è previsto un voto, da 0 a 10, nelle quattro categorie location, camera, servizi e prezzo. Alla fine dell’episodio vengono rivelati i voti di Bruno Barbieri, che così possono confermare oppure ribaltare la classifica determinata precedentemente dai giudizi dei concorrenti. Il vincitore dell’episodio, oltre al prestigioso riconoscimento di miglior albergo della sua zona, si aggiudica anche un contributo economico, che deve essere reinvestito nella propria attività.

4 Hotel, nuova stagione: dove andrà Bruno Barbieri

Alle prime quattro puntate, registrate in Versilia (vincitore dell’episodio: Hotel Residence Esplanade, sul mare a Viareggio), nelle Marche (vincitore: OrtoPì Capana Country House, a Porto Recanati), sul Lago di Garda (vincitore: Splendido Bay Luxury Spa Resort, hotel con Beauty Spa a Padenghe sul Garda) e nella Penisola Sorrentina, faranno seguito altri 4 episodi in questa nuova stagione di “4 Hotel”: il conduttore Bruno Barbieri, infatti, si sposterà poi nel Chianti, in Val Rendena in Trentino, nella Tuscia e a Palermo.