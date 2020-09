Dopo la prima puntata girata in Versilia, la popolare trasmissione “4 Hotel” condotta da Bruno Barbieri torna su Sky Uno martedì 8 settembre 2020 con il secondo episodio della nuova stagione, ambientato nelle Marche.

La puntata è stata registrata nel mese di settembre 2019, ma per via dell’emergenza Coronavirus, l’appuntamento in tv inizialmente previsto nella primavera 2020 è stato rimandato. Ora, però, l’episodio di “4 Hotel” ambientato nelle Marche è pronto per essere trasmesso su Sky.

4 Hotel con Bruno Barbieri: gli alberghi in gara nelle Marche

Gli alberghi protagonisti della seconda puntata della nuova edizione di “4 Hotel” sono, nello specifico, il Wabi Sabi Culture di San Ginesio (in provincia di Macerata), l’OrtoPì Capana Country House di Porto Recanati (sempre in provincia di Macerata), il Girasole Eco Family Village di Marina Palmense (in provincia di Fermo) e il Numa Hotel di Numana (in provincia di Ancona).

4 Hotel con Bruno Barbieri: il format del programma

Il format dello show condotto dallo chef Bruno Barbieri, che presto potrebbe aprire un suo albergo con ristorante, è invariato anche in questa nuova stagione di “4 Hotel”. Quattro alberghi si sfidano per il titolo di miglior hotel della zona, sulla base di quattro parametri: location, camera, servizi, prezzo.

I partecipanti, guidati da Bruno Barbieri, trascorrono un giorno e una notte negli alberghi in gara, testando l’offerta delle varie strutture, ponendo l’attenzione sullo stile, la pulizia e l’ospitalità.

Per ogni hotel è previsto un voto da 0 a 10 relativo alle quattro categorie sopracitate. Bruno Barbieri, con i suoi voti, può confermare o ribaltare il risultato determinato dai giudizi dei concorrenti. Il vincitore della puntata si aggiudica il titolo di miglior albergo della località turistica protagonista della puntata e ottiene anche un contributo economico che dovrà reinvestire nella propria attività.

4 Hotel, nuova stagione: dove andrà Bruno Barbieri

Alla prima puntata di “4 Hotel” in Versilia (vinta dall’Esplanade) e al secondo episodio nelle Marche (in onda martedì 8 settembre 2020), seguiranno altre 6 tappe in questa nuova stagione dello show: Bruno Barbieri, infatti, si sposterà poi nella Penisola Sorrentina, sul Garda, nel Chianti, in Val Rendena in Trentino, nella Tuscia e a Palermo, con l’obiettivo di individuare i migliori alberghi di queste zone.