Dopo le prime quattro puntate in Versilia, nelle Marche, sul Lago di Garda e nella Penisola Sorrentina, la trasmissione “4 Hotel” condotta da Bruno Barbieri torna in tv, su Sky Uno, martedì 29 settembre 2020 con un nuovo episodio ambientato in Chianti, in Toscana.

4 Hotel con Bruno Barbieri in Chianti: le anticipazioni

Nel suo viaggio lungo le strade del vino in Chianti, tra agriturismi e ville storiche, Bruno Barbieri incontra Francesco, Anna, Filippo e Giacomo, che contribuiscono ogni giorno a far crescere l’enoturismo.

Francesco è il proprietario del country resort Borgo Casa al Vento, a Gaiole in Chianti, nel cuore del Chianti Classico. Casa al Vento è un ex borgo medievale del 1400, completamente restaurato e trasformato in agriturismo moderno. Le camere sono in stile “country con vigna”, circondate dalle vigne del Chianti Classico.

Anna è la direttrice di Villa La Palagina, hotel 4 stelle a Figline Valdarno. Si tratta di una residenza d’epoca del 1700, trasformata in hotel nel 1999. La Villa ha anche una fattoria con animali per offrire ai bambini un’esperienza didattica.

Filippo è il proprietario, gestore e direttore de Villa I Barronci Resort & Spa, villa d’epoca ristrutturata nel cuore del Chianti Classico. Dispone di 24 camere nella villa e una casa sull’albero nel parco.

Giacomo è il responsabile marketing dell’agriturismo di lusso Villa San Sanino, a Torrita di Siena, tra le vigne del Montepulciano. È una struttura elegante, che unisce il tipico stile toscano alla più alta tecnologia.

4 Hotel con Bruno Barbieri: il format del programma

Il format del programma condotto dallo chef Bruno Barbieri, che potrebbe presto aprire un suo albergo con ristorante, è rimasto invariato anche in questa nuova stagione. Quattro albergatori si sfidano per aggiudicarsi il titolo di miglior hotel della zona, in base a quattro parametri prestabiliti e, cioè, location, camera, servizi e prezzo.

I titolari degli alberghi in gara, assieme al conduttore Bruno Barbieri, trascorrono un giorno e una notte negli hotel protagonisti della puntata, mettendo alla prova la proposta delle strutture rivali. A ogni albergo in gara a “4 Hotel” è assegnato un voto da 0 a 10 nelle quattro categorie sopracitate (location, camera, servizi e prezzo).

Al termine dell’episodio Bruno Barbieri rivela i suoi voti, che possono confermare o ribaltare la classifica determinato dai precedenti giudizi dei concorrenti. Il vincitore della puntata, oltre al prestigioso riconoscimento di miglior albergo della sua zona, si aggiudica anche un contributo economico da reinvestire nella propria attività.

4 Hotel, nuova stagione: dove andrà Bruno Barbieri

Ai primi cinque episodi registrati in Versilia (vincitore: Esplanade), nelle Marche (vincitore: OrtoPì Capana Country House), al Lago di Garda (vincitore: Splendido Bay Luxury Spa Resort), nella Penisola Sorrentina (vincitore: Hotel Marmorata), seguiranno altre 3 puntate in questa nuova stagione di “4 Hotel”: Bruno Barbieri, infatti, si sposterà poi in Val Rendena in Trentino, nella Tuscia e a Palermo.