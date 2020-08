Martedì 1° settembre 2020 riparte su Sky Uno il popolare programma televisivo “4 Hotel“, condotto da Bruno Barbieri. A sfidarsi nella prima gara tra gli albergatori d’Italia di questa nuova stagione televisiva sono quattro hotel della Versilia.

4 Hotel con Bruno Barbieri: gli alberghi in gara in Versilia

Gli alberghi protagonisti nella prima puntata della nuova edizione di “4 Hotel” sono, nello specifico, l’Esplanade di Viareggio, i due alberghi di Camaiore Villa La Bianca e Rodeschi e il Bijou di Forte dei Marmi. Nella puntata, che è stata registrata prima dell’emergenza Coronavirus e del conseguente lockdown, Bruno Barbieri si sposta pertanto tra litorale toscano (Viareggio e Forte dei Marmi) ed entroterra di Camaiore (nelle località Lombrici e Nocchi).

L’Hotel Esplanade si distingue per l’architettura del palazzo con chiare origini Liberty; Villa La Bianca è ricavata da quella che fu la residenza di un grande scrittore e critico letterario italiano, Cesare Garboli, ed è immersa nel verde delle colline camaioresi; il relais Rodeschi propone la calda ospitalità toscana in una residenza storica del Settecento; l’hotel Bijou si trova nel cuore di Forte dei Marmi. nel pieno del “lifestyle” della Versilia.

4 Hotel con Bruno Barbieri: il format dello show

Il format del programma condotto dallo chef Bruno Barbieri, che recentemente ha lasciato la guida della cucina del Fourghetti, è sempre lo stesso. Quattro alberghi si contendono il titolo di miglior hotel della zona sfidandosi su location, camera, servizi, prezzo.

Colleghi e avversari, guidati da Bruno Barbieri, trascorrono un giorno e una notte negli alberghi, mettendo alla prova l’offerta delle varie strutture, dallo stile alla pulizia passando per l’ospitalità.

Per ogni albergo è previsto un voto da 0 a 10 sulle quattro categorie sopracitate. Barbieri, con i suoi voti, può confermare o ribaltare il risultato determinato dai giudizi degli albergatori. Il vincitore della sfida si aggiudica il titolo di miglior albergo della località turistica prescelta e ottiene un contributo economico da reinvestire nella propria attività.

4 Hotel, dove andrà Bruno Barbieri

Alla puntata di “4 Hotel” in Versilia, seguiranno tante altre tappe: Bruno Barbieri, infatti, si sposterà nella Penisola Sorrentina, sul Garda, nel Chianti, nelle Marche, in Val Rendena in Trentino, nella Tuscia e a Palermo.