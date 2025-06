World's 50 Best Restaurants 2025, c'è una new entry italiana nelle posizioni che vanno dalla 51 alla 100 della prestigiosa classifica mondiale

C’è un ristorante italiano nelle posizioni che vanno dalla 51 alla 100 della nuova classifica The World’s 50 Best Restaurants 2025, dedicata ai migliori ristoranti al mondo.

Il prestigioso ranking, ogni anno, elegge i migliori locali sparsi per il mondo, grazie ai voti assegnati da una giuria di 1.120 persone tra giornalisti, chef, addetti ai lavori, equamente divisi per genere e provenienza.

World’s 50 Best Restaurants: novità italiana

In attesa di scoprire la graduatoria finale, prevista per il 19 giugno, sono state svelate le posizioni che vanno dalla 51esima alla 100esima: in rappresentanza dell’Italia troviamo Al Gatto Verde di Modena, inserito al 92esimo posto.

Il locale modenese unisce i sapori sapientemente studiati dalla chef Jessica Rosval nella cornice di Casa Maria Luigia di Massimo Bottura e Lara Gilmore: la sua presenza nella classifica era attesa da tempo e non rappresenta una sorpresa.

Gran parte del merito va al prezioso lavoro svolto da parte della chef Jessica Rosval, che dall’Osteria Francescana di Bottura è passata al ruolo di executive del ristorante all’interno dell’art resort Casa Maria Luigia: la chef canadese, di recente, è stata premiata come “Champion of Change” per il suo impegno per l’inclusione, oltre ad aver ricevuto anche una stella della Guida Michelin e una stella Verde.

Le new entry della classifica World’s 50 Best Restaurants 2025, dalla posizione 51 alla 100, sono in tutto 12. Oltre al ristorante italiano Al Gatto Verde, a fare per la prima volta il loro ingresso sono, tra gli altri: Arca di Tulum in Messico, Amisfield Restaurant di Queenstown in Nuova Zelanda, Koan di Copenaghen in Danimarca e gli spagnoli Cocina Hermanos Torres di Barcellona e Txispa di Axtondo. Per scoprire la top 50 appuntamento il 19 giugno 2025 nella cerimonia di premiazione che quest’anno si svolge a Torino.

