Luna piena del Cervo 2025: scopri quando e dove vederla in Italia ma anche perché si chiama così questo affascinante plenilunio che avviene a luglio

I fenomeni celesti hanno sempre affascinato l’umanità tanto che fin dai tempi più antichi, l’uomo ha guardato il cielo con stupore. Ancora oggi, in un’epoca dominata dalla tecnologia, eventi come eclissi, Superlune e pleniluni speciali continuano a catturare l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Nei prossimi giorni, sarà la volta della Luna piena del Cervo, un appuntamento che si preannuncia spettacolare anche in Italia.

Quando vedere la Luna piena del Cervo in Italia

Con l’arrivo dell’estate, i pleniluni diventano sempre più spettacolari. Qualche estate fa, ad esempio, abbiamo potuto ammirare la Luna della Fragola mentre ad agosto 2024 la Superluna Blu, eventi che hanno richiamato appassionati da tutta Italia. Quest’anno sarà la Luna del Cervo a regalarci ore di meraviglia. Il momento migliore per osservare la Luna piena del Cervo sarà la sera del 10 luglio, precisamente alle ore 22:37 italiane, quando il nostro satellite raggiungerà il plenilunio, offrendo uno spettacolo unico. Questo plenilunio non sarà una Superluna, perché la distanza dalla Terra sarà di circa 391.745 chilometri, leggermente superiore rispetto al limite delle Superlune, che si verificano quando la Luna si trova entro 361.000 chilometri dal nostro pianeta.

Nonostante non sia una Superluna, quella del 10 luglio sarà comunque speciale: si tratterà infatti della Luna più bassa dell’anno sull’orizzonte. Questo significa che apparirà particolarmente grande e dal colore aranciato o dorato. È un evento che ogni anno attira appassionati di astronomia, fotografi, romantici e chiunque voglia concedersi qualche minuto per alzare lo sguardo al cielo.

Dove vedere la Luna piena del Cervo in Italia

La Luna piena del Cervo sarà visibile ovunque in Italia, purché il cielo sia sereno. Non serviranno telescopi o strumenti particolari per ammirarla, basterà trovare un punto di osservazione libero da ostacoli come palazzi o montagne. Chi vive in città potrà recarsi in aree periferiche o sui colli circostanti per ridurre l’inquinamento luminoso e godersi meglio il fenomeno.

Alcuni luoghi si prestano particolarmente per l’osservazione. In Toscana, le colline del Chianti offrono panorami perfetti, così come i borghi medievali dell’Umbria o alcune spiagge isolate. Anche le Dolomiti, con i loro paesaggi incontaminati e la minore presenza di luci artificiali, sono ideali per ammirare la Luna piena del Cervo in tutta la sua bellezza. Al sud, invece, sarà la Costiera Amalfitana il posto ideale: a Ravello aprirà in via straordinaria di sera la Terrazza dell’Infinito.

Perché si chiama così la Luna piena del Cervo

Il nome “Luna piena del Cervo” deriva dalla tradizione dei nativi americani, in particolare dalle tribù Algonchine, che osservavano attentamente i cicli lunari e naturali. Luglio era il mese in cui i cervi maschi iniziavano a far ricrescere i loro palchi di corna. Le corna rappresentavano forza, rinnovamento e rinascita, per questo il plenilunio di luglio venne chiamato “Buck Moon”, tradotto poi in italiano come Luna del Cervo.

Non è l’unico nome attribuito a questo plenilunio. Alcune tribù lo chiamavano “Luna del Tuono”, perché luglio è anche il mese dei violenti temporali estivi. In altre culture nordamericane era conosciuta come “Luna del Salmone”, legata al periodo in cui i salmoni risalivano i fiumi, o ancora “Luna di Lampone”, “Luna di Bacche” o “Luna della Maturazione”, a seconda delle tradizioni locali e dei frutti raccolti in questo periodo.