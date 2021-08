Sono in aumento i prezzi dei vini pregiati in Italia: lo rivelano i dati mensili del Live-ex, il benchmark del mercato secondario dei fine wine analizzati da WineNews, e quelli dell’andamento dei prezzi medi online monitorati da Wine-Searcher, il portale di riferimento per i wine lover di tutto il mondo che valuta i giudizi della critica e del pubblico e i prezzi di centinaia di enoteche online.

I numeri di oggi raccontano un’evoluzione significativa dei prezzi delle bottiglie più care dell’enologia italiana, con i vini del Piemonte stabilmente in cima alle preferenze dei consumatori, seguiti da quelli della Toscana. In generale, comunque, le bottiglie restano alla portata: solamente due superano la soglia dei mille euro.

I vini più costosi d’Italia

In cima alla classifica dei vini più cari d’Italia c’è il Barolo Riserva Monfortino di Giacomo Conterno che si trova in vendita in media a 1.095 euro a bottiglia. In seconda posizione troviamo l’Amarone della Valpolicella di Giuseppe Quintarelli, inserito tra i migliori vini rossi d’Italia secondo Italy’s Finest Wine: una bottiglia costa mediamente 1.076 euro. Entrambi sono in crescita rispetto ai prezzi di un anno fa: basti pensare che nel 2020 l’Amarone di Quintarelli si poteva trovare anche a 561 euro.

Medaglia di bronzo e gradino più basso del podio per il Barbaresco Crichet Paje di Roagna: il suo costo medio è di 781 euro. Fuori dal podio, al quarto posto, troviamo il Brunello di Montalcino Riserva Case Basse – Gianfranco Soldera a 775 euro a bottiglia, con un incremento del 17% in più rispetto a un anno fa. Quinta posizione per il Massetto che costa appena un euro in meno, seguito dal Barolo Piè Franco di Cappellan, passato dai 531 euro di aprile ai 630 euro di oggi (+18,6%).

Il Refosco Colli Orientali del Friuli “Calvari” di Miani, con i suoi 603 euro a bottiglia, occupa il settimo posto nella classifica dei vini italiani più costosi. In ottava posizione c’è il Toscana Igt Case Basse di Gianfranco Soldera, a 587 euro a bottiglia, seguito dal Barolo Riserva Monprivato Cà d’ Morissio di Mascarello Giuseppe e Figlio a 584 euro e dal Barolo “Le Rocche di Castiglione Falletto” di Bruno Giacosa che con i suoi 570 euro a bottiglia chiude la top ten.

La classifica dei 10 vini più cari d’Italia