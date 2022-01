I prezzi dei vini pregiati, i cosiddetti “fine wine”, è in aumento in Italia secondo i dati analizzati da Wine-Searcher, il portale di riferimento a livello mondiale per gli appassionati di vino.

I vini più costosi secondo Wine Searcher

Wine Searcher è un motore di ricerca completamente dedicato al vino. La piattaforma, che è stata fondata a Londra, raccoglie più di 43.000 negozi online che vendono prodotti enologici originari di diverse zone del mondo. Grazie alle informazioni contenute nel proprio database, Wine Searcher è in grado di redigere classifiche sui vini più costosi. La classifica viene redatta in base a una media dei prezzi online delle diverse annate di un vino.

A livello mondiale la “Top 50 Most Expensive Wines” di Wine Searcher mette sul podio tutti vini provenienti dalla Borgogna con il Domaine Leroy Musigny Grand Cru che vanta un prezzo medio di ben 40.467 dollari a bottiglia.

Per quanto riguarda gli italiani, invece, i vini del Piemonte rimangono stabilmente in testa alla classifica dei più costosi, seguiti da quelli della Toscana. In generale, comunque, le bottiglie italiane hanno un prezzo medio che si attesta attorno a poco più di mille euro, contrariamente a quanto accade ai vini esteri.

La classifica dei 10 vini più cari d’Italia

La classifica dei 10 vini più cari d’Italia vede al primo posto Riserva Monfortino di Giacomo Conterno, che si trova in vendita adì un prezzo medio di € 1.165 euro, con un leggero aumento rispetto all’ultima rilevazione quando il prezzo era di €1095 euro. In seconda posizione si piazza l’Amarone della Valpolicella di Giuseppe Quintarelli che costa mediamente €1117. Sul terzo gradino del podio nella classifica deivini italiani troviamo Brunello di Montalcino Riserva Case Basse di Gianfranco Soldera con un prezzo medio di €861 a bottiglia (anche questo in aumento rispetto ai €775 precedenti).

Al quarto posto sempre uno tra i migliori vini toscani, ovvero il Masseto, che costa oggi €833 a bottiglia, mentre al quinto posto si trova il Barbaresco Crichet Paje di Roagna a €830. Fino a qualche mese fa il Barbaresco Crichet Paje di Roagna si trovava al terzo posto del podio con un costo di €781.

Ecco la classifica completa dei 10 vini più cari d’Italia: