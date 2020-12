Il Guardian ha selezionato i dieci viaggi in treno più memorabili da fare al mondo: dieci tratte suggestive che regalano scorci meravigliosi dai finestrini dei binari. Non poteva mancare l’Italia, presente con due tratte molto suggestive: quella dell’Etna, in Sicilia, e quella che va da Sassari a Tempio Pausania, in Sardegna.

La ferrovia Circumetnea in Sicilia

Il viaggio di circa 110 chilometri della ferrovia Circumetnea intorno all’Etna, in Sicilia, è stato elogiato dal tabloid britannico che sottolinea la grande diversità del paesaggio circostante. Dalle carrozze si possono intravedere vallate rigogliose ricoperte di fichi, aranci, pistacchi e uliveti.

Durante il tragitto in treno (nella foto in basso la storica ‘Littorina’), si assapora la storia e la tradizione della Sicilia, imbattendosi in borghi antichi e in stazioni quasi abbandonate. Il tutto avendo sempre sullo sfondo l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, inserito nell’elenco dei luoghi italiani Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Quella Circumetnea è una ferrovia a scartamento ridotto che collega la città di Catania con Riposto e compie il periplo dell’Etna, passando per diversi centri pedemontani. Inaugurata nel 18989, si estende per circa 110 chilometri e in totale comprende 30 stazioni.

Il Trenino Verde della Sardegna

Insieme alla Circumetnea, nella lista dei dieci viaggi più memorabili da fare in treno, il Guardian inserisce anche quello del Trenino Verde (foto in basso) in Sardegna che da Sassari arriva a Tempio. Anche in questo caso si tratta di una linea ferroviaria a scartamento ridotto, costruita per dotare i vari comuni della Gallura di un collegamento ferroviario con Sassari fino al 2015, anno in cui il tracciato è diventato a uso puramente turistico.

Il Trenino Verde, considerato uno dei treni d’epoca più spettacolari d’Europa, viaggia sulla linea ferroviaria che da Sassari arriva a Tempio Pausania, regalando un panorama mozzafiato nel nord della Sardegna. Il treno passa attraverso strette valli laterali, per poi arrampicarsi in un tunnel a spirale e scendere fino alla stazione art déco di Tempio.

I viaggi in treno più memorabili al mondo

Insieme alle due tratte italiane, nella lista dei viaggi più memorabili da fare in treno secondo il Guardian troviamo anche: la Yangon’s Circular Railway del Myanmar; l’ Amtrak Empire Builder route da Chicago a Seattle; il tratto gallese da Whitland a Cardiff; Bergen-Oslo in Norvegia; Bogotà- Zipaquirá in Colombia; lo Skeena train in Canada; il viaggio nella giungla del Madagascar da Fianarantsoa e Manakara e l’immensa tratta ferroviaria della Mongolia.