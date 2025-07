Blackout elettrico in alcune città italiane, alle prese con la mancanza di energia: da Bergamo a Firenze, ecco cosa è successo e i motivi dei disagi

Italia alle prese con il blackout: in alcune zone del Paese si sono verificati guasti all’elettricità, creando non pochi problemi alla popolazione.

Blackout nelle città d’Italia: cosa è successo a Bergamo e Firenze

Il caso più eclatante è stato quello di Bergamo, dove nella giornata di martedì 1 luglio 2025 un blackout ha interessato diverse aree della città, a cominciare dal centro, dove le abitazioni, gli uffici e i negozi sono rimasti a lungo senza elettricità.

Uno dei disagi principali è quello che ha riguardato i semafori, messi fuorigioco dalla mancanza di corrente elettrica: per questo motivo, si legge sul ‘Corriere della Sera’, la Polizia locale è stata subissata di telefonate. Per far fronte al mancato funzionamento dei semafori, sono state inviate in strada dieci pattuglie.

Le zone principali di Bergamo che hanno dovuto fare i conti con il blackout sono state il centro fino a Piazza Sant’Anna, la Città Alta e anche la zona del Gewiss Stadium, lo stadio che ospita le partite casalinghe dell’Atalanta premiato in tempi non sospetti come uno degli impianti con i migliori campi della Serie A.

Nel palazzo degli uffici comunali in Municipio, invece, per poter smaltire la coda degli utenti in fila agli sportelli, sono stati azionati i sistemi di emergenza. Per quanto riguarda le abitazioni, la centrale dei Vigili del fuoco ha ricevuto decine di richieste di aiuto per via degli ascensori fermi.

Disagi simili a quelli di Bergamo hanno riguardato anche altre città, su tutte Firenze: nel Capoluogo della Toscana che vanta diversi dei monumenti e musei più visitati d’Italia, i problemi sono sorti in modo particolare in alcune parti del Centro.

I motivi del blackout

Il blackout è dipeso principalmente dal caldo anomalo degli ultimi giorni: come riportato da ‘Ansa’, Enel ha fatto sapere che il problema riguarda la linea di media tensione e la causa potrebbe essere legato alle alte temperature “che portano a un surriscaldamento e alla dilatazione dei cavi elettrici, senza contare l’utilizzo dei climatizzatori che sovraccaricano la rete”.

In una nota riportata dal ‘Corriere della Sera’, l’azienda italiana dell’energia ha precisato che quanto successo a Bergamo è stata “diretta conseguenza delle temperature eccezionali di questi giorni (cd. ondate di calore) che hanno determinato guasti contemporanei e su più tratti su diverse reti elettriche esercite nei territori in questione. Come accertato anche a livello tecnico-scientifico le elevate temperature, anche di notte, combinate con l’assenza di precipitazioni, comportano un funzionamento anomalo della rete”.

L’azienda si è attivata in maniera tempestiva, intervenendo sul campo attraverso la riparazione dei guasti e l’installazione di gruppi elettrogeni, così da ridurre i disagi e garantire il ritorno graduale alla normalità. Nella nota Enel ha inoltre reso noto di aver “avviato uno specifico piano di monitoraggio della rete che, in aggiunta al consueto presidio e coordinamento assicurato dal Centro operativo di Brescia, garantisce un’analisi sempre più efficace della situazione e dei criteri di intervento per la prevenzione e/o la risoluzione degli eventuali disservizi”.

Tra le cause del blackout elettrico di Firenze ci sono stati scatti di linea per i sovraccarichi dovuti alla richiesta di energia e surriscaldamento dei cavi sotto terra della distribuzione. Per Enel alcune ondate di calore hanno provocato un abnorme aumento della richiesta di corrente elettrica da parte degli utenti, andando a contribuire al surriscaldamento della rete elettrica.