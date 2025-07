Vacanza in Italia per Justin Bieber tra scatti social e una meta esclusiva, per un soggiorno riservato di cui emergono dettagli e tappe selezionate

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

In questi giorni alcuni scatti pubblicati sui social hanno attirato l’attenzione dei fan e dei media internazionali: l’artista canadese Justin Bieber ha scelto l’Italia come meta per una pausa estiva e ha condiviso sui suoi canali social foto dei suoi momenti di relax, tra natura, mare e famiglia. Le immagini comparse su Instagram mostrano un lato più intimo della sua quotidianità, lontano dagli eventi pubblici e dalle tournée internazionali.

Dove si trova Justin Bieber durante la sua vacanza in Italia

Justin Bieber avrebbe raggiunto l’aeroporto privato “Eccelsa Aviation” di Olbia nel primo pomeriggio di lunedì, a bordo di un volo riservato. La destinazione finale sarebbe stata una villa esclusiva nei pressi dell’Hotel Cala di Volpe, struttura di lusso incastonata lungo una delle baie più rinomate della Costa Smeralda in Sardegna, zona nota per l’alta riservatezza garantita agli ospiti e per la presenza di numerosi yacht privati durante l’estate.

Parallelamente, sarebbe stato avvistato anche un mega yacht ormeggiato nelle acque limitrofe, utilizzato dalla famiglia per brevi spostamenti lungo la costa e per escursioni private. Alcuni contenuti pubblicati dall’artista sul proprio profilo Instagram mostrano infatti giornate trascorse in mare, tra scorci naturalistici, cieli limpidi e momenti di convivialità, alternati a istantanee più intime.

Tra le immagini pubblicate, anche dettagli della cucina locale, tra cui un piatto di pasta e una birra artigianale, che hanno contribuito a restituire un’atmosfera informale e distesa. La scelta della Sardegna sembrerebbe quindi legata alla volontà di trascorrere del tempo in un luogo appartato e al tempo stesso estremamente suggestivo.

Con chi sta trascorrendo le vacanze Justin Bieber

Hailey Baldwin, modella e imprenditrice statunitense, ha accompagnato il marito in questo viaggio, segnando una nuova tappa nel percorso familiare condiviso dalla coppia. I due si erano sposati civilmente a New York nel settembre del 2018, per poi celebrare una seconda cerimonia ufficiale a Bluffton, nella Carolina del Sud, un anno dopo, nel settembre 2019; la loro relazione, da sempre molto esposta mediaticamente, è tornata sotto i riflettori con la nascita del figlio.

Il 24 agosto 2024 hanno infatti annunciato la nascita del loro primogenito, Jack Blues Bieber, presente anch’egli nelle recenti immagini italiane. Il piccolo è stato ritratto mentre riceveva affetto dal padre sullo yacht e in riva al mare, in un contesto che ha restituito l’immagine di una famiglia intenta a ritagliarsi un momento di tranquillità.

Negli ultimi mesi, alcune testate avevano rilanciato indiscrezioni su possibili difficoltà coniugali e nuove ricadute di salute per l’artista, già in passato alle prese con sindrome di Lyme, mononucleosi infettiva e disturbi d’ansia. Le recenti apparizioni pubbliche sembrano però suggerire un clima più stabile, sia dal punto di vista personale che familiare.

Bieber e Hailey, attualmente residenti a Beverly Hills, avevano mantenuto una certa riservatezza in merito alla loro vita privata. Le recenti foto condivise rappresentano un’eccezione, offrendo uno sguardo sulla quotidianità di una coppia da anni sotto i riflettori, oggi impegnata a costruire un equilibrio anche lontano dai palcoscenici.

Mentre proseguono le vacanze italiane, non sono state diffuse ulteriori informazioni circa la durata del soggiorno o eventuali spostamenti in altre regioni. Al momento, tutto lascia intendere che la Sardegna resti il punto fermo di una pausa familiare discreta, ma seguita con attenzione dal pubblico internazionale.