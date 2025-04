Le uova e le colombe preferite dagli italiani per la Pasqua 2025: la mappa delle preferenze negli acquisti da parte dei consumatori del nostro Paese

In vista della Pasqua 2025 gli acquisti degli italiani si concentrano prevalentemente sui dolci tradizionali di questa festività e in modo particolare su colombe e uova: Coop Alleanza 3.0 ha effettuato una ricerca che fotografa i trend di acquisti dei consumatori nei suoi 350 punti vendita presenti sul territorio da Triese e Lecce, insieme agli ordini registrati tramite EasyCoop, il servizio di spesa online della Cooperativa. I dati si riferiscono all’anno 2024.

Pasqua 2025: le uova e le colombe preferite dagli italiani

In base alla ricerca di Coop Alleanza 3.0, in cima alla classifica delle colombe più acquistate dagli italiani troviamo la versione classica e quella senza canditi, mentre le uova più richieste sono quelle al cioccolato al latte.

All’interno dei negozi della Cooperativa, nel 2024 sono state vendute oltre 730.000 colombe: la variante più amata è sta quella tradizionale con ben 288.000 colombe vendute, seguita da quella farcita o ricoperta con 272.000 pezzi e dalla versione senza canditi con 122.000 pezzi.

Hanno trovato spazio anche le mini colombe, quelle da 100 grammi: hanno superato le 41.000 unità. Sono stati in molti a orientare i propri acquisti in base alle intolleranze alimentari: quota 8.500 pezzi per le colombe senza glutine.

Sul fronte uova pasquali, il cioccolato al latte è stato in assoluto il gusto più scelto, superando quota 450.000 pezzi venduti; al secondo posto troviamo la versioni “bigusto” con 364.000 pezzi venduti, mentre in terza posizione le varianti al cioccolato bianco (23.600 pezzi).

L’età, come riferito dalla ricerca effettuata da parte di Coop Alleanza 3.0, è un fattore capace di influenzare le scelte in fatto di uova pasquali: per i bambini le versioni più scelte sono state quelle al cioccolato, bigusto e cioccolato bianco, mentre gli adulti preferiscono il cioccolato fondente, seguito dal cioccolato al latte e poi dalle varianti bigusto.

Quella delle uova di cioccolato è una tradizione relativamente recente legata alle festività pasquali: nata in Francia e Germania, è stata perfezionata in Italia grazie ai maestri cioccolatieri torinesi con l’introduzione delle sorprese all’interno.

Gli altri prodotti e la tendenza degli acquisti online

Se le uova e le colombe sono in assoluto i prodotti più acquistati in vista della Pasqua, gli italiani per celebrare la festività all’insegna del gusto optano anche per acquisti diversi che nel 2024 hanno superato i 627.000 pezzi.

In questo ambito a guidare la classifica sono gli ovetti assortiti con più di 327.000 confezioni vendute. Buoni risultati anche per i coniglietti di cioccolato con 70.000 confezioni acquistate dai consumatori del nostro Paese. Numeri interessanti per l’agnello di cioccolato: ha raggiunto quota 31.000 pezzi venduti, con la versione fondente e crema di limone di Sicilia ricoperta di scaglie di cioccolato bianco tra le più richieste.

La ricerca di Coop Alleanza 3.0 si è concentrata anche sugli acquisti effettuati online dai consumatori italiani: tra le colombe, quelle che hanno prevalso sono la versione classica e la variante senza canditi, mentre le uova più richieste sono state quelle di cioccolato al latte.

Dallo studio è emerso un crescente utilizzo dell’app da parte degli italiani: il 52% degli ordini pasquali del 2024, infatti, è stato effettuato tramite smartphone, e in Emilia-Romagna circa il 10% delle consegne è avvenuto nei locker, a testimonianza di un’abitudine sempre più diffusa tra i clienti del nostro Paese.