Per la festa di Pasqua 2025 lo chef Antonino Cannavacciuolo ha deciso di ideare non solo delle uova al cioccolato ma anche delle colombe artigianali

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più famosi in Italia che è protagonista anche di alcune trasmissioni televisive di successo come Masterchef. L’ultima stagione di questa popolare trasmissione si è conclusa da poco e lo chef Antonino Cannavacciuolo sembra si sia messo appieno nei preparativi per le festività pasquali. Anche per Pasqua 2025, infatti, Cannavacciuolo propone una selezione di colombe pasquali artigianali e altri dolci tipici, disponibili sul suo negozio online.

Le colombe pasquali 2025 di chef Cannavacciuolo

Il laboratorio artigianale di chef Cannavacciuolo presenta diverse varianti di colombe pasquali per soddisfare tutti i palati. Tra le novità di quest’anno spicca la Colomba Integrale al Cioccolato e Frutti Rossi, una rivisitazione della versione ai frutti rossi che aveva riscosso molto successo a Pasqua 2024. Questa colomba combina un impasto integrale con gocce di cioccolato fondente e frutti rossi canditi, il tutto ricoperto da una glassa al cioccolato e lampone. Disponibile nel formato da 750 grammi al prezzo di 49 euro.

Un’altra proposta innovativa è la Colomba Pastiera che presenta un impasto arricchito con grano cotto, arancia candita e aroma di fiori d’arancio, farcita con crema di ricotta e ricoperta da una glassa al cioccolato bianco. Questa viene offerta nel formato da 900 grammi a 47 euro. Per chi segue un’alimentazione vegana, il Dolce di Pasqua Vegano Mango e Zenzero rappresenta una scelta gustosa, disponibile a 39 euro.

Per chi predilige i sapori tradizionali, la Colomba Classica è disponibile a 39 euro per 750 grammi. Questa colomba presenta un impasto soffice con scorze di arancia candita ed è ricoperta da una glassa di mandorle e granella di zucchero. Quest’anno chef Cannavacciuolo ha deciso di presentare anche una versione senza canditi sempre al prezzo di 39 euro. Tra i classici compare anche la Colomba al Limoncello con un impasto farcito al liquore di limoncello, canditi al limone e una copertura di cioccolato bianco. Proposta nel formato da 750 grammi a 45 euro.

Altro prodotto particolare è la Colomba alla Melannurca Campana IGP e Cioccolato Bianco, acquistabile con una spesa di 49 euro. Ha una farcitura con canditi di Melannurca Campana IGP e vaniglia, con una copertura di cioccolato bianco. Per gli amanti del cioccolato, lo chef ha pensato a due varianti. Si parte con la Colomba alla Gianduia: arricchita con gianduia e gocce di cioccolato e senza canditi, proposta a 45 euro. Infine, c’è anche la Colomba al Cioccolato e Arancia con cioccolato e agrumi canditi; questa viene venduta a 42 euro per un formato da 750 grammi.

Uova di Pasqua e altri prodotti nello shop di Cannavacciuolo

Oltre alle colombe, il laboratorio di Cannavacciuolo propone una selezione di uova di Pasqua artigianali. La novità di quest’anno per quanto riguarda le uova è la versione al Cioccolato Bianco e Lampone. In questo caso lo chef ha scelto di combinare la dolcezza del cioccolato bianco con la nota fruttata del lampone. Questo è disponibile nel formato da 300 grammi per 47 euro e contiene dragées misti come sorpresa. Per gli amanti del cioccolato fondente, l’Uovo di Pasqua Cremino al Cioccolato Fondente offre un’esperienza unica, così come l’Uovo di Pasqua Nocciolato al Latte, con croccanti nocciole tostate. Entrambi sono proposti al prezzo di 47 euro. Per chi preferisce le versioni più classiche, sono disponibili l’Uovo di Pasqua al Cioccolato Fondente e quello al Latte, entrambi a 41 euro.

Non mancano anche delle deliziose box pasquali come Pasqua ai Frutti Rossi che comprende una Colomba Integrale al Cioccolato e una crema spalmabile ai lamponi vegana e una tavoletta di cioccolato lampone e pistacchi, il tutto al costo di 87 euro. La box Pasqua in Famiglia, disponibile a 112,20 euro, è invece rivolta ai più piccoli. Questa include un Uovo di Pasqua al Cioccolato al Latte da 300 grammi accompagnato dal peluche Tony Bear.