Lo chef Alessandro Borghese ha pensato per Pasqua 2025 due piatti speciali per i suoi ristoranti AB – Il lusso della semplicità di Milano e Venezia

Per ogni occasione speciale lo chef Alessandro Borghese ha l’abitudine di proporre piatti unici nei suoi ristoranti, pensati per celebrare con gusto e originalità. Dalle festività natalizie a San Valentino, lo chef realizza menu a tema, capaci di sorprendere e soddisfare tutti i suoi clienti. La sua creatività non si è fatta attendere nemmeno per Pasqua 2025 dove nei suoi due ristoranti della sua insegna “AB – Il lusso della semplicità” sono arrivate proposte inedite e originali.

Il piatto speciale nel menu di AB – Il lusso della semplicità a Milano

Dopo il successo avuto con le puntate di “4 Ristoranti” che ha fatto ancora una volta il giro della penisola, Borghese si rimesso in gioco con alcune novità nei suoi locali. In particolare, come altri noti chef, ha ideato dei piatti speciali per Pasqua 2025. A Milano, nel cuore di CityLife, si trova il ristorante “AB – Il lusso della semplicità” che accoglie la Pasqua con un primo piatto davvero originale.

Dal 14 al 21 aprile, in menu ci sarà, infatti, “Coratella, che Pappardella!“, un gioco di parole che anticipa un piatto molto particolare. La pasta fresca fatta a mano è la protagonista: pappardelle larghe e corpose combinate con una coratella di agnello, aromatizzata con limone, finocchietto e prezzemolo. Il risultato è un mix di sapori davvero unico e originale.

Il ristorante milanese sarà aperto sia a pranzo che a cena per la giornata di Pasqua (domenica 20 aprile), mentre il lunedì di Pasquetta accoglierà i clienti solo a cena. In questo periodo, l’esperienza sarà arricchita da una novità artistica: la mostra fotografica “Emozioni Scomposte” di Luca Rossato, organizzata con Tabor Art.

Il piatto speciale nel menu di AB – Il lusso della semplicità a Venezia

“AB – Il lusso della semplicità” Venezia è il ristorante di Alessandro Borghese situato all’interno di una delle location più affascinanti e storiche della città: Ca’ Vendramin Calergi, lo stesso edificio che ospita anche il Casinò di Venezia. Affacciato sul Canal Grande, il locale fonde eleganza storica e cucina contemporanea. Anche in Laguna, Borghese ha deciso di ideare qualcosa di speciale per festeggiare Pasqua 2025, proprio come era accaduto per San Valentino. In occasione della Festa degli Innamorati chef Borghese aveva ideato un piatto speciale che era un omaggio a Giacomo Casanova, uno dei personaggi più importanti di Venezia.

Per le festività pasquali, invece, lo chef ha ideato un piatto davvero esclusivo. Dal 16 al 21 aprile, infatti, nel menu degustazione del ristorante sarà possibile assaggiare i nuovissimi “Plin del Doge“. I “Plin del Doge” sono piccoli ravioli artigianali ripieni di agnello dell’Alpago, una delle carni più pregiate delle Dolomiti bellunesi. Questi saranno accompagnati dalle verdure di Sant’Erasmo (isola dell’orto di Venezia) servite sia crude che fermentate, e da una mimosa d’uovo che completa la preparazione.

Il ristorante in questo caso sarà aperto sia a pranzo che a cena per il giorno di Pasqua, mentre a Pasquetta aprirà solo per il servizio del pranzo. In queste giornate a rendere l’atmosfera del locale ancora più speciale c’è anche la mostra “Wonderland” di Silvia Puiatti, curata sempre da Tabor Group. L’artista seguendo una tradizione pittorica veneta rappresenta un universo femminile potente e ricco di energia positiva. Le opere si distinguono per utilizzo di colori vivaci capaci di trasmettere positività.