Il Presidente degli USA Donald Trump chiude le frontiere ai canadesi? La Sardegna invita i pensionati che cercano luoghi caldi: "Venite da noi"

La Sardegna ha invitato i pensionati canadesi a trasferirsi sull’isola, nei giorni in cui il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha annunciato la volontà di cambiare le regole di soggiorno per chi si reca negli USA dal Canada.

Trump chiude le frontiere ai canadesi? Appello della Sardegna

L’invito è arrivato da parte dell’Anap Sardegna, l’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Sardegna, mentre si rincorrono le notizie legate alla possibilità che le frontiere nordamericane diventino sempre meno accessibili.

Molti pensionati canadesi, infatti, hanno l’abitudine di trasferirsi negli USA in maniera stabile oppure durante i mesi più freddi, vista la rigidità dell’inverno in Canada. Secondo le nuove regole americane, i viaggiatori canadesi intenzionati a restare più di trenta giorni negli Stati Uniti dovranno registrarsi presso le autorità locali, con un evidente aggravamento burocratico.

La misura annunciata dal Presidente Donald Trump entrerà in vigore a partire dall’11 aprile e colpirà in modo particolare gli anziani canadesi e i pensionati soliti passare il confine per andare a svernare in qualche caldo Stato degli USA, su tutti la Florida.

Per questo motivo Confartigianato Sardegna li ha invitati a scegliere l’isola italiana come meta alternativa. “Le Blue Zone possano essere catalizzatori importanti di questi flussi di pensionati alla ricerca dell’eccellente vivere e dell’elisir di lunga vita – si legge sul sito ufficiale dell’ANAP – un flusso turistico delle terza età come quello canadese, potrebbe favorire l’apertura continua, anche nei mesi invernali, delle strutture alberghiere e di quelle dell’extralberghiero, creando indotto e sostenendo il tessuto produttivo locale”.

Dall’ANAP hanno fatto sapere: “Siamo già al lavoro, anche con la nostra sede nazionale, per contattare le associazioni dei pensionati del Canada per far sapere loro che la Sardegna apre le sue porte con calore e ospitalità perché con il suo clima mite, la ricca storia e la cultura vibrante, è il luogo ideale per un soggiorno prolungato lontano da caos delle metropoli, con la tranquillità delle coste cristalline e dei paesaggi mozzafiato”.

L’invito del Presidente di ANAP Sardegna

“Il nostro vuole essere un messaggio di accoglienza, condivisione e fratellanza, che vuole andare oltre le questioni politiche – ha dichiarato Giovanni Antonio Mellino, Presidente di ANAP Sardegna e Vicepresidente Nazionale – ma anche un invito a conoscere la nostra splendida isola che non ha nulla da invidiare agli Stati americani che si affacciano sull’oceano”.

Il Presidente ha inoltre spiegato: “Siamo già al lavoro, anche con la nostra sede Nazionale, per contattare le Associazioni dei pensionati del Canada per far sapere loro che la Sardegna apre le sue porte con calore e ospitalità perché con il suo clima mite, la ricca storia e la cultura vibrante, è il luogo ideale per un soggiorno prolungato lontano da caos delle metropoli, con la tranquillità delle coste cristalline e dei paesaggi mozzafiato”.

Il numero dell’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato della Sardegna, ha poi fatto presente che il trasferimento areo non costituirebbe alcun problema, visto che la Regione aprirà presto gli aeroporti sardi anche ai voli intercontinentali: “La Regione, attraverso gli imminenti bandi sulle nuove rotte, presto aprirà gli aeroporti sardi anche ai voli intercontinentali, quale miglior occasione per le tratte che da Canada portano direttamente nell’Isola?”.