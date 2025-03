Vero e proprio boom di pensionati italiani che si trasferiscono in Albania per il costo della vita basso: ecco quanto si spende nel Paese balcanico

Boom di pensionati italiani in Albania: da diversi anni il Paese balcanico è diventato sempre più ambito da persone che cercano una vita più conveniente e tranquilla dopo aver maturato il diritto alla pensione. I motivi che spingano gli italiani a trasferirsi sono principalmente di natura economica e fiscale, ma a giocare un ruolo fondamentale sono anche la sicurezza e l’accoglienza.

Boom di pensionati italiani in Albania: quanto costa viverci

L’Albania è diventata una delle mete più gettonate dai pensionati italiani: il motivo principale è il costo della vita, nettamente inferiore rispetto all’Italia. Nel Paese balcanico tutto è più accessibile: gli affitti si aggirano sui 300 euro al mese, le utenze superano raramente i 100 euro complessivi e comprare una casa in una zona residenziale costa tra i 1.100 e i 1.300 euro al metro quadrato.

Altro fattore che favorisce il trasferimento è quello legato ai vantaggi fiscali: in Albania la pensione italiana non viene tassata, particolare che ha contribuito a far triplicare il numero dei pensionati italiani che hanno deciso di attraversare il mare per trascorrere gli ultimi anni della loro vita all’insegna della tranquillità.

In Albania la comunità italiana si è organizzata in modo tale da mantenere vivo il legame con le proprie radici: i pensionati hanno i loro punti d’incontro abituali come i bar e i ristoranti. Dal punto di vista dell’assistenza medica, inoltre, esistono convenzioni con i medici italiani che operano in Albania e consentono di accedere alle cure specialistiche senza lunghe liste di attesa e con costi ridotti.

Fino a qualche anno fa tra i Paesi più vantaggiosi per i pensionati italiani, quello più gettonato era il Portogallo che contava circa 7.000 ex lavoratori italiani: con la fine del regime agevolato, la Nazione lusitana è diventata meno conveniente, spingendo i pensionati a cercare mete alternative.

Albania Paese accogliente e sicuro: i racconti

Carmina Iampietro, il Presidente dell’Apia, l’associazione pensionati in Albania che è un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole trasferire il proprio domicilio fiscale e la residenza nel Paese balcanico, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a compiere il grande passo dopo aver lavorato 48 anni come meccanico a Novara:

“Il motivo non è solo economico – le parole di Iampietro riportate dal ‘Corriere della Sera’ – ma anche perché ci si sente sicuri, non c’è microcriminalità e la sera puoi passeggiare tranquillamente senza aver paura di essere scippato. In Albania c’è la certezza della pena e non ci sono sconti per chi commette un reato”.

Lo stesso Iampietro ha raccontato che il popolo albanese è accogliente e le spiagge del Paese sono bellissime, soffermandosi sul costo della vita basso per i pensionati: “Siamo andati con gli amici a mangiare il capretto e abbiamo speso appena 15 euro a testa per una cena completa. Una cosa impensabile per l’Italia”.

La convenienza è palese anche sul fronte del mercato immobiliare: “Per chi vuole acquistare un appartamento in una zona residenziale, oggi i prezzi oscillano tra i 1.100 e i 13.00 euro al metro quadrato, ma quando ho comprato io erano addirittura la metà – ha raccontato il presidente di Apia – anche gli affitti sono convenienti e si aggirano sui 300 euro al mese, così come le utenze che ammontano complessivamente a circa 100 euro al mese”.